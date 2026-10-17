아버지가 자녀들에게 선물로 나눠준 복권, 10억원 당첨

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부모가 자녀에게 준 복권이 1등에 당첨됐다. 앞선 16일 동행복권에 따르면 ‘스피또2000’ 69회차 1등 10억원 당첨자가 경북 영주시의 한 복권 판매점에서 판매한 복권에서 나왔다.

가족들은 식사를 마친 뒤 부모님 댁으로 자리를 옮겨 이야기를 나누던 중 아버지에게 받은 복권을 각자 긁어보기로 했다.

별다른 기대 없이 복권을 긁던 A 씨는 같은 그림이 일치하며 10억원에 당첨된 사실을 확인했다.

당첨자는 A 씨는 “어느 날 가족 모임이 있어 온 가족이 식당에 모여 함께 식사를 했다”며 “그날 아버지께서 가족들에게 작은 선물을 하고 싶으셨는지, 식당에 오기 전 복권판매점에 들러 스피또2000 3장을 구매해 오셔서 자녀들에게 한 장씩 나눠주셨다”고 설명했다.

이어 “처음에 너무 놀라 아무 생각이 나지 않았고, 한동안 믿기지 않아 얼떨떨하기만 했다”고 당시 심경을 전했다.

그러면서 “가족들에게 당첨된 복권을 보여주자 너무 기뻐하며 축하해줬다”며 “무엇보다 뜻밖의 큰 행운을 선물해 주신 아버지께 너무 감사한 마음”이라고 밝혔다.

평소 매주 로또와 연금복권, 스피또 등을 구매한다는 A 씨는 “아직도 실감이 나지 않아 당첨금을 어떻게 사용할지 구체적인 계획은 세우지 못했다”며 “이제 천천히 고민하여 소중하게 사용할 생각”이라고 말했다.

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