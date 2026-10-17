추미애, ‘재정 빨대’ 발언 사과…“정말 마음을 다해 사과드린다”

추미애 경기도지사는 17일 소방 관련 ‘재정 빨대’ 발언에 대해 “제 의도와 다르게 전달이 됐다면 깊은 유감”이라며 사과했다.

추 지사는 이날 경기 부천 순천향대 부천병원 장례식장에 마련된 고 김진석 소방위 빈소를 조문한 뒤 기자들과 만난 자리에서 관련 질문에 “사과를 바라시니까 정말 마음을 다해서 사과드린다”며 이같이 말했다.

추미애 경기도지사가 17일 경기 부천시 순천향대학교 병원 장례식장에 마련된 부천 도장공장 화재 사망 소방관의 빈소 조문을 마친 뒤 취재진 질문에 답변하고 있다. 뉴시스

추 지사는 전날 화재 현장에서 사과하지 않은 것을 두고서는 “어제(16일)도 화재 현장에서 그런 사과 발언을 요구하신 듯했지만, ‘이 자리는 부적절하다’는 취지로 묻지 말아 달라고 했던 것”이라며 “제 마음속으로 사과의 말을 할 수 없거나 그런 건 아니었다”고 해명했다.

앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 대상 국정감사에서 지자체의 재정 문제 관련해 국가직인 소방공무원 관련 예산을 언급하면서 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 발언해 논란의 중심에 섰다. 국민의힘은 부천 공장 화재 진압 중 김 소방위가 순직하자 추 지사의 ‘재정 빨대’ 발언을 향한 공세를 한층 강화하기도 했다.

추 지사는 국감에서 해당 발언이 나오게 된 경위에 대해 자세하게 설명했다. 추 지사는 “그날 경기도 재정 전반에 대한, 재정 비상 선언에 대해서 ‘과연 비상이라 할 수 있느냐’하는 추궁과 질문이 이어졌다”며 “그 끝에 소방에 대한 질문이 있었기 때문에 제가 ‘소방의 국가직화 이후에 여전히 지방 재정으로, 특히 인건비가 경기도의 경우에는 1조1000억원 정도 되는데 정부 지원은 아주 미미하다, 한 800억원밖에 안 된다. 그래서 전체적으로 재정 여력이 없는 가운데 가장 힘든 부분이다’ 이렇게 말씀을 드렸다”고 했다. 이어 “그런 구조적인 재정의 문제를 말씀드리다가 나온 표현상의 실수인 것은 저도 인정한다”고 말했다.

추 지사는 “소방관을 폄훼할 의도는 전혀 없다. 지금도 마찬가지”라며 “오히려 더 잘해주고 싶다. 소방관직을 국가직화 하는데 저도 (더불어민주당) 당 대표로서 거기에 찬성하고 법안 발의를 했던 사람”이라고 강조했다. 그러면서 “원래 국가직화할 때는 중앙과 지방 소방직의 처우 불균형 문제, 처우 개선을 하기 위함도 그 뜻에 담겨 있었다. 그런데 처우 개선을 용이하게 하려면 권한 이양 못지않게 재정도 이양돼야 하는데, 그 부분이 따라주지 않기 때문에 여전히 야간수당 등이 적체되거나 밀려 있었다”고 짚었다. “저도 똑같이 정말 잘 해드리고자 호소하는 간절한 마음으로 그렇게 표현이 나왔던 것뿐”이라고도 했다.

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