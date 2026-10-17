[속보] 김민석, 추미애 ‘재정빨대’에 “깊은 사과…秋에 사과 요청”

김민석 더불어민주당 대표. 뉴스1

더불어민주당 김민석 대표는 17일 민주당 소속인 추미애 경기도지사의 이른바 ‘소방 재정 빨대’ 발언에 대해 직접 사과했다.

김 대표는 이날 언론 공지를 통해 “당 소속 도지사의 발언으로 상처받은 소방관과 국민 여러분에게 당을 대신해 깊은 사과의 말씀을 드린다”며 “당사자에게도 깊은 자성 어린 사과를 요청했다”고 밝혔다.

김 대표는 “당은 앞으로 당 소속 공직자들의 이런 부적절한 발언이 다시 일어나지 않도록 깊은 숙의를 거쳐서 조치하도록 하겠다”고 말했다.

전날 이용우 대변인과 이날 이주희 원내대변인이 공식 논평으로 사과한 데 이어 김 대표까지 추 지사 발언을 사과했다.

앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회의 국정감사에서 지방자치단체의 재정 문제와 관련, “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 말해 논란을 빚었다.

경기도 부천 공장 화재에 출동했던 고(故) 김진석 소방위가 이날 순직한 가운데 추 지사를 향한 비판 여론은 더욱 커지고 있다.

추 지사는 전날 부천 화재 현장을 찾았지만, 재정 빨대 발언에 대한 취재진 질문에 답을 하지 않았다.

김 대표는 또 “김 소방위의 영면에 깊은 애도의 말씀을 드린다”며 “소방관과 가족 여러분에게도 깊은 위로의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

이어 “오늘, 내일까지 있는 부산에서의 공식 일정을 마친 후에 문상할 것”이라고 했다.

한병도 원내대표와 한정애 사무총장은 이날 오후 순천향대 부천병원 장례식장에 마련된 김 소방위 빈소를 조문할 예정이다.

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