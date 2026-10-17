野 ‘소방 재정 빨대’ 추미애 발언 맹공…與 "처우 개선" 재차 사과

여야는 17일 경기 부천 공장 화재 진압 중 순직한 김진석 소방위를 애도하면서 국가가 소방관들의 안전을 지키기 위한 충분한 지원과 합당한 예우를 해야 한다고 주문했다. 국민의힘은 이번 사건을 고리로 추미애 경기도지사의 소방 관련 ‘재정 빨대’ 발언을 향한 공세를 한층 강화했다.

국민의힘 장동혁 대표는 이날 페이스북에 “머리 숙여 고인의 명복을 빌며, 유가족들께 마음 깊이 위로의 말씀을 드린다”고 밝혔다. 장 대표는 “소방관들에게 화재 현장의 위험은 피할 수 없는 숙명”이라며 “국가는 소방관들이 보다 안전하게 임무를 수행할 수 있도록 아낌없이 지원해야만 한다”고 지적했다.

16일 경기도 부천시 오정구의 한 도장공장 화재 현장에서 한 소방관이 눈물을 흘리고 있다. 추미애 경기도지사가 위로의 말을 전하고 있다. 뉴시스

추 지사를 향한 비판에도 열을 올렸다. 장 대표는 “추 지사, 아직도 ‘재정 빨대’ 망언을 사과하지 않고 있다. 소방관의 순직 앞에, 등 돌린 소방관의 눈물 앞에, 죄책감조차 느끼지 않는가”라며 “그런 인식으로는 소방관 안전도, 국민 안전도 지킬 수 없다”고 꼬집었다. 앞서 추 지사가 지난 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 대상 국정감사에서 지자체의 재정 문제 관련해 국가직인 소방공무원 관련 예산을 언급하면서 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 발언한 점을 소환해 공세에 나선 것이다.

장 대표는 “소방 예산 현실을 원점에서 검토해 제대로 된 대안을 마련할 것”이라며 “국가직이라며 ‘예산 핑퐁’을 벌이는 현실을 반드시 바로잡겠다”고 밝혔다.

박성훈 수석대변인도 이날 논평에서 “참담한 사투의 현장에서 목격된 추 지사의 민낯은 분노를 넘어 참담함을 느끼게 한다”며 “국민의 생명과 안전을 지키는 소방관들의 피와 땀을 가리켜 ‘가장 큰 골치 아픈 재정 빨대’, ‘재정을 잡아먹는다’고 매도한 추 지사의 망언은 7만 소방공무원과 국민을 향한 명백한 인격 모독이자 언어폭력”이라고 주장했다.

16일 경기 부천의 한 금속부품 도장 공장에서 화재가 발생, 소방대원들이 화재 진압 후 현장을 보고 있다. 연합뉴스

집권 여당인 더불어민주당은 소방관들의 헌신에 대한 합당한 예우와 처우 개선을 위해 힘쓰겠다고 약속했다.

한병도 원내대표는 이날 페이스북에서 “삼가 고인의 명복을 빈다”며 “유가족과 동료 소방관 여러분께도 깊은 위로의 마음을 전한다”고 밝혔다. 그러면서 “이 순간에도 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 현장을 누비는 소방관들의 헌신은 그 무엇보다 숭고하고 값지다”며 “그 희생과 헌신에 합당한 예우를 다하는 것은 국가의 마땅한 책무”라고 강조했다. “순직 소방관에 대한 예우와 유가족 지원에도 한치의 소홀함이 없도록 세심하게 챙기겠다”고도 했다.

민주당은 추 지사의 ‘재정 빨대’ 발언도 재차 사과했다. 이주희 원내대변인은 서면 브리핑에서 “추 지사의 소방 재정 관련 발언으로 상처받으신 소방공무원과 가족 여러분께 다시 한 번 진심으로 사죄드린다”며 “위험한 현장에서 묵묵히 소임을 다하는 분들의 노고와 자부심을 충분히 헤아리지 못한 점을 무겁게 받아들인다”고 했다. 이어 “국민을 보호하는 소방관의 생명과 안전을 지키는 일은 국가의 기본 책무다. 필요한 인력과 장비를 갖추고, 충분한 훈련과 휴식을 보장하며, 현장에서 안전하게 임무를 수행할 수 있도록 뒷받침해야 한다”며 “그 책임을 다하고 있는지 철저히 점검하겠다”고 밝혔다.

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