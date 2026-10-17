스토킹·교제폭력 신고 두 차례…50대 여성, 남성 차량서 숨진 채 발견

스토킹·교제폭력 관련 신고가 접수됐던 60대 남성의 차량에서 50대 여성이 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다. 남성은 음독한 상태로 발견돼 병원에서 치료받고 있다. 경찰은 남성을 살인 혐의로 입건해 사건 경위를 수사하고 있다.

충남 공주경찰서. 연합뉴스TV 제공

16일 충남 공주경찰서에 따르면 지난 13일 오전 4시40분쯤 충남 아산의 한 국도변에 세워진 차량 조수석에서 50대 여성 A씨가 숨진 채 발견됐다. 운전석에는 60대 남성 B씨가 음독한 상태로 있었다. B씨는 병원으로 옮겨져 치료받고 있으나 위독한 것으로 전해졌다.

공주에 거주하던 A씨는 지난 12일 낮 12시20분쯤 외출한 뒤 돌아오지 않았다. 같은 날 오후 7시40분쯤 A씨의 동생이 경찰에 실종 신고를 했다. 경찰은 B씨의 차량을 긴급 수배했고, 이튿날 새벽 순찰 중 차량을 발견했다.

경찰에 따르면 올해 A씨와 B씨 사이의 일로 두 차례 신고가 접수됐다. 지난 1월 스토킹 신고 당시 경찰은 양측을 확인한 뒤 사안이 경미하고 위험성이 없다고 판단해 현장에서 사건을 종결했다. 이틀 뒤 A씨에게 전화해 상황을 확인했을 때 A씨는 위험하지 않고 안전조치나 보호조치도 필요하지 않다는 취지로 답한 것으로 전해졌다.

지난 6월에는 ‘다투는 소리가 난다’는 신고가 접수됐다. 경찰은 현장을 확인해 교제폭력으로 판단하고 수사했으나, A씨가 이미 화해했고 처벌이나 안전조치를 원하지 않는다는 뜻을 밝히는 등 양측 모두 처벌을 원하지 않아 사건을 불송치했다.

경찰은 B씨의 건강 상태가 회복되는 대로 조사해 정확한 사건 경위를 파악할 방침이다.

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