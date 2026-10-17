함은정, 김병우 감독과 결혼식 비하인드 공개…“결혼식 날이 기억 안 난다”

그룹 티아라 출신 배우 함은정이 영화감독 김병우와 결혼식 당일의 숨은 이야기를 전했다.

그룹 티아라 출신 배우 함은정이 영화감독 김병우와 결혼식 당일의 숨은 이야기를 전했다. 픽잇 :Pick it

함은정은 최근 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에 출연해 결혼을 준비했던 당시의 상황을 이야기했다.

진행자 장도연이 “결혼식 날이 기억 안 난다더라”라고 그에게 묻자 함은정은 결혼 당시 드라마 촬영을 병행하고 있어 여유롭게 결혼식을 준비할 수 있는 상황이 아니었다고 설명했다. 그는 “하루 잠깐 뺐다”고 꽉 찬 스케줄 속 결혼식을 울렸음을 밝혔다.

결혼을 결정한 뒤 실제 예식까지 준비에 주어진 시간은 한 달을 조금 넘기는 정도였다고. 결혼 준비 과정에서 몸 상태까지 좋지 않았던 것으로 전해졌다. 함은정은 결혼을 앞두고 다리를 다쳐 무릎 보호대를 착용해야 했다.

결혼식 전날에는 촬영 일정에서 하루 벗어나 관리했지만 휴식은 오래 이어지지 않았다. 결혼식이 끝난 다음 날 아침 일찍부터 다시 드라마 촬영장으로 향해야 했기 때문이다.

함은정은 결혼식 다음 날 오전 7시부터 촬영 일정이 잡혀 있었다고 밝히며 당시의 빠듯한 일정을 설명했다. 결혼식 당일에도 여러 일정이 겹치면서 정신없이 시간을 보내다 보니, 지나고 나서는 결혼식이 어떻게 흘러갔는지 선명하게 기억하기 어려울 정도였다고 회상했다.

이날 방송에서는 함은정의 결혼식에 참석했던 스타들의 이야기도 나왔다. 배우 하정우와 박해수 등이 예식에 참석했다고 전해진다.

바쁜 촬영 일정 속에서도 결혼 준비를 빠르게 마치고 예식을 치른 함은정은 이날 방송을 통해 한 달 남짓한 짧은 기간 동안 결혼 준비를 진행한 데다 결혼 직전 부상까지 겹쳤고, 예식 다음 날부터 곧바로 드라마 촬영에 복귀해야 했던 결혼식 뒷이야기를 밝혀 눈길을 끌었다.

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