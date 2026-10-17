한지민 협박범, 연인 최정훈 스토커였다

배우 한지민을 상대로 협박·모욕성 게시물을 반복적으로 올려 벌금형을 선고받은 30대 여성이 한지민의 연인인 밴드 잔나비의 최정훈을 스토킹해 처벌받은 인물과 동일인인 것으로 확인됐다.

17일 뉴스1에 따르면 한지민에 대한 협박 및 모욕 혐의로 벌금 600만원을 선고받은 30대 여성 A씨는 앞서 최정훈을 스토킹한 혐의로도 벌금형을 선고받았다.

서울중앙지법 형사27단독 이예림 판사는 16일 협박 및 모욕 혐의로 기소된 A씨에게 벌금 600만원을 선고했다.

A씨는 2024년 9~10월 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 '한지민이 출연하는 영화에 훼방을 놓겠다' 등 한씨를 모욕하거나 협박하는 취지의 글 19건을 게재한 혐의를 받는다.

A씨는 자신이 작성한 글에 한씨와 그의 지인들을 태그하기도 한 것으로 전해졌다.

이 판사는 "약점을 잡고 있다거나 배우 생활에 영향력을 행사할 위치에 있는 것이 아니더라도, 유명인에 대한 검증되지 않은 의혹이 SNS에서 확대 재생산되고 한번 생긴 여론의 부정적인 이미지는 바로잡기 어려운 현실"이라고 짚었다.

앞서 A씨는 최정훈을 상대로 장기간 스토킹한 혐의로 벌금형을 선고받은 것으로 전해졌다.

A씨는 최정훈이 직접 운영하고 있는 네이버 블로그 '정춘'의 게시글에 욕설, 사적인 만남 요구, 살해 협박성 발언, 본인의 사진 등이 포함된 수백 회 이상의 일방적인 비밀 댓글이 게시됐다. 또한 소속사 건물 근처에 찾아와 이를 알리는 등의 스토킹 행위도 지속됐다.

이에 최정훈 측은 법적 대응에 나섰고, 수사 과정에서 가해자가 특정되면서 A씨에게 접근 금지 등 잠정 조치가 내려졌다.

이후 A씨는 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 등의 혐의로 벌금 500만원과 스토킹 치료 프로그램 이수 명령을 받았다.

이는 지난 3월 최정훈 소속사 페포니뮤직이 소송 결과를 공지하면서 알려졌다.

<뉴시스>

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