한동훈 “브라질 계란, 李대통령 ‘룰라 선물’” vs 외교부 “사실과 달라”

무소속 한동훈 의원. 연합뉴스

무소속 한동훈 의원은 15일(현지시간) 정부가 브라질산 계란을 비싼 값에 들여와 혈세를 낭비했다는 일각의 주장에 대해 이재명 대통령이 “허위사실”이라고 한 것을 두고 “국민들께서 합리적인 의문을 갖고 계신 사안”이라며 반박했다.

국회 외교통일위원회 미주반인 한 의원은 이날 브라질 주상파울루 한국 총영사관에서 진행된 국정감사에서 브라질산 계란 수입 관련 질의가 이뤄졌다면서 페이스북을 통해 이같이 밝혔다.

한 의원은 “방금 상파울루 주(駐)브라질대사관에서 열린 국정감사에서, 제가 이재명-룰라 정상회담에서 브라질 계란 수입 문제가 진전·논의되었는지를 집중 질의했다”면서 “최영한 주브라질 대사는 ‘(브라질 계란 수입과) 정상회담과의 관련성에 대해서 해석의 여지가 있다’고 송미령 농식품부장관과 명백히 다른 답변을 했다”고 주장했다.

그는 “지난 7일 농식품부 국감에서 송 장관은 ‘브라질 계란 수입은 한-브 정상회담과 무관하다’고 답했다”고 상기시켰다.

이어 “이재명-룰라 정상회담을 현지에서 세세히 챙긴 주브라질대사가 상황을 모를 리가 없는데도, 송 장관 국감 발언과 달리 정상회담 관련성에 대해 ‘해석의 여지가 있다’라고 답한 것”이라고 지적했다.

이에 대해 외교부는 “대사의 ‘해석의 여지’ 발언은 기존 수입 절차의 진행과 브라질 측의 정상회담 계기 성과 홍보 등 여러 상황을 감안하여 설명한 것이지, 정상회담과 계란 수입의 연관성을 인정한 취지가 아니다”라고 반박했다.

그러면서 “대사의 답변 일부만을 인용해 농식품부 장관의 설명과 배치되는 것처럼 주장하는 것은 전체 문답의 취지와 다르며 사실에 부합하지 않는다”고 주장했다.

외교부는 “대사는 국감에서 ‘정상회담 의제 협의 과정에서 계란이 언급된 적이 없었다’고 명확히 답변했다”고 강조했다.

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