경찰, 인천 흉기난동범 최충락 주거지 1시간여 압수수색

경찰은 17일 인천 대형 상업시설에서 시민 10명에게 흉기를 휘두른 최충락(59)의 자택을 압수수색했다.



인천 남동경찰서는 이날 오전 8시부터 9시 20분까지 계양구에 있는 최충락의 주거지에 수사관과 과학수사요원 등 10명을 보내 압수수색을 진행했다.



경찰은 그가 사전에 범행을 준비한 정황을 확인하고자 압수수색에 나서 메모장과 서류 등 범죄 증명에 필요한 물품을 현장에서 확보했다.

인천경찰청 제공.

이번 압수수색에 동행한 최충락은 수사에 비교적 협조적인 태도를 보인 것으로 알려졌다.



최충락은 지난 13일 오후 1시 48분께 대형마트와 영화관 등이 입점한 인천시 남동구 구월동 대형 상업시설 씨앤씨(see&see) 건물에서 이용객 10명을 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의로 구속됐다.



이들 피해자 중 의식불명 상태인 19세 여성을 포함한 8명이 부상자로 분류됐고, 다른 2명은 다치지 않은 것으로 파악됐다.



그는 경찰 조사에서 "피부질환 치료를 받은 병원에 불만이 있었는데 병원 측 신고로 경찰 수사도 받게 됐다"며 "(불만을) 사회적으로 알리고 싶어 뉴스거리를 만들려고 범행했다"는 취지로 주장했다.



최충락은 2차례의 살인미수 전력을 포함해 벌금형 이상 전과가 10범인 것으로 알려졌다.

<연합>

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