트럼프 "현대차, 미국 조지아주에 7486억원 투자 발표"

도널드 트럼프 미국 대통령이 현대차그룹의 조지아주 투자 계획을 거론하며 자신의 경제정책 성과를 내세웠다.

12일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 오하이오주에서 연설하고 있다. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 16일(현지시간) 조지아주 달턴에서 열린 공화당 중간선거 유세에서 해외 기업의 미국 투자를 언급하며 “현대가 조지아주 웨스트포인트 공장을 확장하기 위해 5억6000만달러(약 7486억원)를 투자한다고 방금 발표했다”고 말했다. 이어 “우리나라는 공화당의 리더십 아래 너무 잘 나가고 있다”고 강조했다.

트럼프 대통령이 말한 투자는 현대차그룹의 자동차 부품 계열사인 현대트랜시스의 조지아주 투자 계획을 가리키는 것으로 보인다.

브라이언 켐프 조지아 주지사는 지난 8일 보도자료를 통해 현대트랜시스가 웨스트포인트의 제조 역량을 확장하기 위해 약 5억6000만달러를 투자하고, 신규 일자리 320개를 만들 계획이라고 밝혔다.

현대트랜시스는 웨스트포인트에 있는 기존 1·2공장의 시설을 현대화하고 3공장을 새로 지을 예정이다. 조지아주는 이번 확장으로 하이브리드 차량용 전동화 파워트레인 생산 능력이 늘어날 것으로 내다봤다. 신규 채용은 행정·관리·생산 분야에서 이뤄질 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지