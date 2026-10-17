나는 로드스터 시연에…다시 불붙은 테슬라·스페이스X 합병설

일론 머스크의 전기차 기업 테슬라가 스페이스X의 로켓 기술을 접목한 '공중 부양' 스포츠카 로드스터의 시연을 성공적으로 마치면서 양사의 합병설이 다시 힘을 받고 있다.



시장 분석가들과 기술 전문가들은 세계 최초의 날아다니는 자동차 시연으로 머스크가 CEO를 맡고 있는 두 회사의 합병 논의가 탄력을 받을 것으로 전망했다고 미 경제매체 마켓워치와 비즈니스 인사이더가 16일(현지시간) 보도했다.

투자분석업체 CFRA의 개릿 넬슨 분석가는 이날 고객들에게 보낸 보고서에서 "실망스러운 행사가 이어진 끝에 '머스크 매직'이 돌아왔다는 인식이 확산하고 시장 심리가 전환점을 맞았다"고 이번 시연의 효과를 평가했다.



그러면서 "'일론 주식회사'(Elon Inc.)를 탄생시킬 합병 달성에 별다른 장애물이 없을 것으로 본다"고 진단하면서 테슬라 주식의 목표 주가를 385달러에서 475달러로 상향했다.



그는 내년 말까지 양사의 합병이 이뤄질 가능성을 90%로 제시했다.



렉스 파이낸셜의 빌 버밍엄 시장조사총괄도 "머스크는 자동차와 로켓 기술을 통합해 운송수단의 미래를 하나로 엮어가고 있다"며 "이는 투자자들의 마음에 합병에 대한 공학적 효율성 논리를 심어두는 행위"라고 짚었다.



벤처투자사 딥 워터의 진 뮌스터 파트너는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "로드스터 이벤트는 머스크가 왜 테슬라와 스페이스X를 합치려고 안달하는지 보여주는 최신 사례"라고 언급했다.



실제로 시장에서는 바클레이즈 등 주요 투자은행이 오는 12월 테슬라 정기 주주총회 이전이나 내년 중에 양사가 합병을 발표할 수 있다는 가능성을 꾸준히 제기해왔다.



귄 쇼트웰 스페이스X 사장 겸 최고운영책임자(COO)도 회사 상장 직후인 지난 6월 언론 인터뷰에서 "두 회사 사이에 시너지가 있으리라는 것은 의심의 여지가 없다"면서 합병하면 "일론의 삶을 조금 더 쉽게 만들어줄 것"이라고 밝힌 바 있다.

FILE PHOTO: Tesla CEO Elon Musk attends the "A New Golden Age" summit at the US Institute of Peace, renamed The Donald J. Trump Institute of Peace by the Trump administration, in Washington, DC, US, October 8, 2026. REUTERS/Evan Vucci/File Photo/2026-10-16 07:01:09/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

머스크 본인도 전날 로드스터 시연 현장에서 "제임스 본드 자동차보다 뛰어난 것을 만들기 위해 테슬라와 스페이스X 엔지니어들이 긴밀히 협력했다"고 말해 양사의 협업으로 새로운 가능성이 열릴 수 있으리라는 점을 은근히 시사했다.



그러나 이번 시연을 바라보는 기술 매체와 전문가들의 비판도 나오고 있다.



실질적인 상업용 제품 공개라기보다는 주가 부양 등을 위한 '쇼'에 불과하다는 지적이다.



뮌스터 파트너는 로드스터 시연에 대해 "전통적인 자동차 제조사들을 당혹스럽게 만드는 것 외에는 상업적 가치가 전혀 없는 기술 과시"라고 꼬집었다.



정보기술(IT) 전문매체 더버지도 600L의 고압 압축공기 탱크와 추진기 노즐 등을 장착한 '로켓' 버전 로드스터가 일반 도로 주행 허가를 받을 수 없으리라면서 "실용적인 제품으로서는 완전히 유용성이 없다"고 혹평했다.



테슬라는 전날 텍사스주 맥그레거의 스페이스X 시험장에서 머스크 등이 참석한 가운데 신형 로드스터가 차량 5대를 뛰어넘는 시연을 선보였다.



시연 이튿날인 이날 테슬라의 주가는 오전에는 장중 2.2% 상승했으나 오후 들어 급락하면서 오히려 전일 종가 대비 2.13% 하락한 354.72달러로 마감했다.

<연합>

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