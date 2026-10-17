이사할 때 3만원 내면 3만원 돌려준다…오늘의집·이케아·삼성의 고객 잡기 경쟁

이사나 신혼집 마련을 앞둔 소비자를 잡기 위해 가구·인테리어·가전업계가 멤버십 혜택을 확대하고 있다.

오늘의집 제공

오늘의집은 3만원을 내면 같은 금액을 포인트로 돌려주는 유료 멤버십을 선보였고, 이케아는 무료 회원에게 구매액의 2%를 포인트로 적립해 준다. 삼성전자도 혼수·입주 고객을 대상으로 구매 금액에 따른 포인트 혜택을 운영하고 있다.

가구와 가전을 한꺼번에 구매하는 이사철에는 지출 규모가 수백만원까지 커질 수 있다. 업체들은 할인쿠폰과 포인트 적립을 앞세워 여러 상품을 자사 플랫폼에서 구매하도록 유도하고 있다. 소비자는 최대 혜택보다 실제 구매 금액과 적용 조건을 먼저 따져볼 필요가 있다.

17일 업계에 따르면 오늘의집은 지난 14일 이사와 신혼집 마련, 인테리어 시공을 준비하는 고객을 위한 멤버십 '무빙패스'를 출시했다.

무빙패스 이용료는 3만원이다. 한 번 가입하면 180일 동안 혜택이 유지된다. 가입과 동시에 3만 포인트를 지급해 이용료에 해당하는 금액을 돌려주는 방식이다.

가입 고객에게는 총 30만원 규모의 장바구니 할인쿠폰 8장도 제공한다. 가구와 침구 등 이사 과정에서 구매 수요가 큰 상품에 적용할 수 있다. 다만 쿠폰 30만원은 일괄 지급되는 현금이 아니라 구매 조건에 따라 나눠 사용하는 할인 혜택이다.

구매 금액에 따른 포인트 적립도 마련했다. 멤버십 기간 중 누적 구매액이 100만원 이상이면 구간별로 혜택을 받을 수 있다. 200만~300만원 구간에서는 최대 10만원, 300만~1000만원 구간에서는 최대 35만원을 적립할 수 있다.

가구를 2개 이상 구매하면 온라인 최저가 보장 할인도 제공한다. 기존에는 여러 상품을 한 번의 주문으로 묶어야 패키지 할인을 받을 수 있었지만, 무빙패스는 가구 2개 구매부터 혜택을 적용하도록 했다.

이사 관련 서비스도 멤버십에 포함했다. 인테리어 시공, 이사 업체, 입주 청소, 인터넷 설치, 가전 렌탈 등 5개 서비스 가운데 2개 이상의 견적을 신청하면 쇼핑 할인쿠폰을 지급한다. 5개 서비스 모두 견적을 신청하면 쿠폰을 추가로 받을 수 있다.

오늘의집은 기존 VIP 제도의 한계를 보완하기 위해 무빙패스를 도입했다고 설명했다. 종전 VIP 제도는 최근 3개월간 구매 횟수와 금액 조건을 충족해야 했지만, 이사 고객은 짧은 기간에 구매가 집중되는 특성이 있다. 회사는 지난 5월부터 두 차례 테스트를 거쳐 이번 멤버십을 정식 출시했다.

이케아는 무료 멤버십인 'IKEA Family'를 통해 가구 구매와 배송, 공간 스타일링 혜택을 제공하고 있다.

이케아 공식 홈페이지에 따르면 IKEA Family 회원은 온·오프라인 매장에서 제품을 구매할 때 결제 금액의 2%를 '헤이 포인트'로 적립할 수 있다. 회원 가입 시 800포인트를 주고, 로그인이나 위시리스트 생성 등 구매 외 활동에도 포인트를 지급한다.

적립한 포인트는 리워드 쿠폰으로 교환할 수 있다. 가구 등 홈퍼니싱 제품 할인쿠폰은 5000원부터 5만원까지, 배송비 할인쿠폰은 5000원부터 3만원까지 마련돼 있다.

공간 스타일링 서비스도 할인한다. 일반 고객에게 공간당 10만원을 받는 홈 스타일링 서비스를 IKEA Family 회원에게는 8만원에 제공한다. 가구를 직접 운반하거나 조립하다 제품이 파손된 경우에는 정해진 조건에 따라 구매일로부터 14일 이내 무료 교환·환불 서비스도 이용할 수 있다.

오늘의집이 이사 기간에 집중적으로 구매하는 고객을 겨냥했다면, 이케아는 평소 가구를 구매하고 집을 꾸미는 고객에게 포인트를 적립해 주는 구조다.

이케아의 헤이 포인트는 현금으로 바로 돌려받는 방식이 아니라 정해진 리워드로 교환해야 한다. 멤버 전용 할인 상품과 쿠폰 혜택도 재고, 행사 기간 등에 따라 달라진다.

가전업계에서도 이사와 신혼집 마련을 앞둔 고객을 위한 구매 혜택을 운영하고 있다.

삼성전자는 올해 1월 '2026 삼성전자 세일 페스타'를 진행하면서 혼수·입주·이사 고객을 대상으로 멤버십 혜택을 강화했다.

당시 삼성스토어에서 '혼수클럽'이나 '입주클럽'에 가입하고 제품을 구매한 고객에게 구매 금액에 따라 최대 80만원 상당의 멤버십 포인트를 제공했다. '이사클럽' 가입 고객에게는 구매 금액별로 최대 40만원의 포인트 혜택을 마련했다.

혼수클럽 가입 고객이 500만원 이상 구매하면 TV와 냉장고, 세탁기 등 9개 가전 품목의 무상 서비스 기간을 3년으로 늘려주는 혜택도 제공했다.

이 같은 혜택은 연초 행사에 그치지 않았다. 삼성전자는 올해 4월 신제품 출시 행사에서도 혼수클럽 가입 고객에게 구매 금액별 최대 80만원 상당의 멤버십 포인트를 제공한다고 밝혔다. 멤버십 가입 후 4개월 이내 500만원 이상 구매하면 대상 품목의 무상수리 서비스 기간을 최대 3년으로 연장하는 조건도 제시했다.

삼성전자의 혜택은 여러 가전을 한꺼번에 구매하는 고객에게 초점이 맞춰져 있다. 냉장고와 세탁기, TV 등 구매 품목이 늘어날수록 포인트 혜택을 받을 수 있지만, 구매 금액과 가입 조건을 충족해야 한다.

특히 최대 80만원과 40만원은 각각 해당 행사에서 제시된 상한액이다. 행사 기간에 따라 달라질 수 있어 현재 적용 여부를 별도로 확인해야 한다.

업체별 혜택은 가입비와 적용 기간, 적립 방식에서 차이가 난다.

오늘의집 무빙패스는 3만원을 먼저 내지만 같은 금액을 포인트로 지급한다. 이케아는 가입비 없이 구매 금액의 2%를 적립하고, 삼성전자는 일정 금액 이상 가전을 구매한 고객에게 상대적으로 큰 규모의 포인트를 제공하는 방식이다.

가구와 가전을 여러 차례 나눠 구매하는 고객에게는 장기간 유지되는 멤버십이 유리할 수 있다.

반면 소액 상품 몇 개만 구매할 계획이라면 별도 가입비가 없는 무료 멤버십이나 일반 할인행사가 더 나은 선택일 수 있다. 멤버십 가입 이후 추가 구매로 이어지는지가 업체들의 성과를 가를 것으로 보인다.

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