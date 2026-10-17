CJ그룹, 다우키움그룹과 중앙일보 인수전 참여 가능성

CJ그룹이 다우키움그룹과 컨소시엄을 꾸려 중앙일보 인수전에 참여하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ그룹은 다우키움그룹과 컨소시엄을 구성해 중앙일보 매각본입찰에 참여하는 방안을 논의 중인 것으로 전해졌다. 중앙일보 매각 본입찰은 19일 마감된다.

CJ그룹은 계열사 CJ올리브네트웍스를 통해 중앙일보 지분 9.24%를 보유하고 있다. 단일 주주 기준으로 중앙홀딩스(64.73%), 홍석현 중앙홀딩스 회장(15.63%)에 이어 3대 주주다.

CJ그룹은 지난달 진행된 예비입찰 참여도 검토한 것으로 알려졌는데, 최종 인수의향서(LOI)를 제출하진 않았다. 워크아웃(기업구조개선작업) 중인 중앙일보 매각 측은 예비입찰에서 LOI를 낸 원매자에게만 본입찰 참여를 허용하고 있다. 이에 CJ그룹이 컨소시엄을 통한 참여를 택했다는 것이다.

앞서 본입찰 직행을 타진했다가 같은 원칙에 막혀 인수전 참여를 철회한 태광그룹도 컨소시엄 구성을 모색할 수 있다는 관측이 나온다. 예비입찰에선 글로벌세아, 금보개발, 다우기술, 오리온, 이브로드캐스팅, OK금융그룹이 참여했다.

중앙일보는 지난 7월 워크아웃에 돌입한 뒤 경영 정상화를 위한 경영권 매각 등을 추진하고 있다. 중앙일보는 이달까지 인수합병(M&A) 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

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