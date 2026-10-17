두산그룹, 김민철·박상현 CFO 부회장으로…두산에너빌 COO에 송용진

두산그룹이 김민철 ㈜두산 대표이사 사장(최고재무책임자·CFO), 박상현 두산에너빌리티 대표이사 사장(CFO)을 부회장으로 각각 승진시키는 인사를 단행했다.

김민철 ㈜두산 대표이사 부회장. 두산 제공

16일 두산에 따르면 김 부회장은 2006년 ㈜두산 재무분석(FA)팀 상무, 2011년 경영전략 전무, 2018년 대표이사 부사장 등을 거쳐 2020년 대표이사 사장에 선임됐다.

두산에너빌리티도 같은 날 박 사장을 부회장으로 승진시키고 송용진 전략·혁신부문장 사장을 신임 최고운영책임자(COO)에 선임했다고 밝혔다.

박상현 두산에너빌리티 대표이사 부회장. 두산에너빌리티 제공

박 부회장은 2013년 두산인프라코어 재무관리부문장, 2015년 ㈜두산 지주부문 부사장, 2018년 두산밥캣 대표이사 등을 거쳐 2022년부터 두산에너빌리티 대표이사 사장을 맡아왔다. 송 신임 COO는 엔지니어 출신으로 2008년 두산에너빌리티에 합류해 전략팀장과전략·혁신부문장, 풍력BG장 등을 지냈다.

그룹 내 주력 사업 전반에서 재무 관리 역량을 강화하고, 두산에너빌리티 성장을 뒷받침할 엔지니어 출신의 전문가를 전진 배치한 인사로 풀이된다.

송용진 두산에너빌리티 COO 사장. 두산에너빌리티제공

두산에너빌리티는 송 신임 COO를 중심으로 원자력과 가스터빈, 해상풍력 등 핵심 사업 경쟁력을 높이고 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용한 혁신을 가속할 방침이다.

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