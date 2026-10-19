제이에스티나, 19일부터 온라인 단독 ‘패밀리세일’ 진행

이미지 제공=제이에스티나

주얼리&핸드백 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 올 한 해 고객 성원에 감사하는 취지로 오는 10월 19일부터 25일까지 7일간 온라인 단독 ‘패밀리세일’을 진행한다.

제이에스티나 공식 온라인몰에서 진행되는 패밀리세일에서는 주얼리, 핸드백, 시계, 패션 액세서리 등 일부 상품을 최대 84% 할인된 가격에 선보인다.

행복의 조각에서 영감을 받은 삼각 유닛 모티브의 ‘모자이크(Mosaique)’ 주얼리부터 발레코어의 우아한 감성에 캐주얼 무드를 더한 ‘발로(BALLO)’ 보스턴 숄더백까지 주요 주얼리 및 핸드백을 선보인다. 이와 함께 매일 오전 10시 오픈하는 원데이 균일가전과 패밀리세일 한정 라스트피스 상품도 마련했다.

행사 기간 동안 고객들을 위한 프로모션도 진행된다. 신규 회원에게는 최대 2만 포인트를 지급하며, 럭키드로우 및 구매왕 이벤트, 선착순 구매 기프트 혜택도 제공한다. 또한 금·토·일 주말에는 결제 금액의 일부를 돌려주는 페이백 혜택도 제공한다.

제이에스티나 관계자는 “올 한 해 제이에스티나를 사랑해 주신 고객분들을 위해 시그니처 제품들을 특별한 혜택과 함께 선보인다”며 “연중 가장 큰 혜택을 누릴 수 있는 이번 패밀리세일에 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

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