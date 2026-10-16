17일 토요일까지 맑고 포근… 18일 일요일엔 가을치고 많은 비

토요일인 17일까지 맑은 가을날이 이어진 뒤 일요일인 18일 가을치고는 많고 강한 비가 내리겠다.



17일 우리나라는 이동성고기압 영향권에 있다가 고기압이 동쪽으로 빠져나가면서 밤이 되면 고기압 가장자리에 놓이겠다.

완연한 가을 날씨를 보인 16일 경기도 안산시 갈대습지공원을 찾은 시민들이 누렇게 물들어가는 갈대를 보며 가을 정취를 만끽하고 있다. 연합뉴스

이에 맑다가 밤부터 하늘에 구름이 많아지겠다.



기온은 아침 최저 7∼16도, 낮 최고 21∼27도로 평년기온(최저 5∼14도·최고 19∼23도)보다 높은 수준을 유지하겠다.



맑은 가을날 특징 하나가 큰 일교차로, 17일도 내륙지역을 중심으로 낮과 밤 기온 차가 15도 안팎에 달하겠다.



또 아침엔 경기동부와 강원내륙·산지, 충북, 경북내륙, 경남서부내륙 등에 가시거리를 1㎞ 미만으로 떨어뜨리는 안개가 끼겠으니 주의해야 한다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·대구 13도와 25도, 인천 14도와 25도, 대전 11도와 26도, 광주 14도와 26도, 울산 13도와 24도, 부산 16도와 25도다.



고기압이 동쪽으로 물러난 뒤 북서쪽에서 한랭전선성 기압골이 접근해오면서 18일 새벽 인천·경기북부와 제주부터 비가 내리기 시작하겠다.



비는 18일 오전 중부지방 전역, 오후 전국으로 확대된 뒤 중부지방에선 밤까지, 남부지방과 제주에선 이튿날 아침까지 이어지겠다.



예상 강수량을 보면 수도권·서해5도·충청 30∼80㎜, 강원내륙·산지 20∼70㎜, 전북 20∼60㎜, 광주·전남·경북중부내륙·경북북부내륙 5∼40㎜, 부산·울산·경남·제주 5∼30㎜, 강원동해안·대구·경북동해안·경북남부내륙·울릉도·독도 5∼20㎜로 가을비치고 양이 많겠다.



강한 남서풍에 다량의 수증기가 실려 들어오는 중부지방의 강수량이 많겠다.



기압골에 차고 건조한 공기가 동반돼 들어오며, 대기가 불안정해지고 이에 비구름대가 강하게 발달하면서 비가 시간당 20∼30㎜씩 쏟아질 때가 있겠다.



지역별로 비가 거세게 내릴 때는 충북을 제외한 중부지방의 경우 낮에서 저녁까지, 충북은 늦은 오후에서 늦은 밤까지, 전북은 저녁에서 늦은 밤까지, 광주·전남·대구·경북은 늦은 밤이 되겠다.



여름처럼 많은 비가 쏟아지지는 않지만, 빗물받이 등이 낙엽에 막혀 비 피해가 발생할 수 있는 만큼 사전에 점검해야 한다.



비가 내리지만, 기온은 18일에도 아침 최저 11∼20도, 낮 최고 20∼28도로 예년 이맘때 대비 높은 수준을 유지하겠다.



기온은 기압골이 지난 뒤 북쪽에서 찬 공기가 유입되며 점차 떨어지겠는데 다음 주 월요일인 19일은 아침 최저기온이 8∼19도, 낮 최고기온이 20∼26도가 되겠으며 20일은 7∼17도와 19∼23도가 되겠다.



기압골이 다가오면서 17일 오후부터 전국에 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎 강풍이 불겠다.



같은 때 바다에서도 서해먼바다와 제주남쪽바깥먼바다에 바람이 시속 30∼65㎞(8∼18㎧)로 세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ 높이로 높게 일기 시작하겠다.



18일에는 서해안·내륙(일부)·남해안·제주에 새벽부터, 강원산지와 동해안에 오후부터 순간풍속이 시속 70㎞(산지는 90㎞)를 넘게 바람이 거세게 불고 대부분 해상에 풍랑이 거세게 일겠다.

<연합>

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