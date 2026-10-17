경기 분양가도 평당 4000만원?…실수요자 ‘플랜B’ 지역은

경기도 아파트 분양가가 매년 역대 최고치를 경신하면서 내 집 마련을 노리는 실수요자들의 셈법이 복잡해지고 있다. 서울 접근성이 뛰어난 일부 인기 지역의 분양가가 평(3.3㎡)당 4000만원에 육박하는 가운데 같은 생활권을 공유하면서도 가격 부담이 덜한 인접 도시들이 ‘플랜B’로 떠오르는 모양새다.

17일 부동산R114에 따르면 올해 1∼9월 기준 경기도 아파트 평당 평균 분양가는 2256만원으로 집계됐다. 2024년 1983만원, 지난해 2089만원에 이어 5년 연속 오름세다. 최근 2년 사이에만 상승률이 13.8%에 달한다.

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성.

특히 서울과 맞닿은 주요 지역의 상승 폭이 가파르다. 올해 평당 분양가가 3000만원을 넘어선 지역은 구리(3991만원), 부천(3718만원), 광명(3599만원), 의왕(3155만원), 과천(3013만원) 등 5곳이다.

의왕시는 2024년 2058만원에서 2년 만에 50% 이상 뛰었고, 부천시 역시 같은 기간 42% 상승했다. 안양(2863만원)과 성남(2811만원), 수원(2678만원) 등도 경기 평균을 크게 웃돌았다.

분양가 상승 속 기존 아파트 매매가격의 오름세도 이어지고 있다. 지난달 기준 경기도 평균 평당 매매가격은 2033만원으로 7.3% 올랐다. 특히 광명시는 3223만원으로 지난해 말(2772만원)보다 16.3% 뛰었고, 안양(2885만원)과 의왕(2437만원)도 각각 11.3%, 10.0% 상승했다.

인기 지역의 진입 장벽이 높아지자 같은 생활권 내 가격 메리트를 갖춘 대체 지역이 대안으로 부상하고 있다. 대표적으로 수도권 서남부의 안산은 가장 최근 분양 실적인 2024년 기준 평당 2207만원으로, 광명의 올해 평균(3599만원)과 비교하면 40%가량 낮다. 광명·부천과 접한 시흥시 역시 올해 평당 2138만원으로 경기 평균을 밑돌았다. 남부권에서는 수원과 인접한 오산(2133만원), 광주·용인과 가까운 이천(1668만원) 등이 대안으로 꼽힌다.

올해 1∼9월 경기 주요 지역 평당 분양가. 부동산R114 제공

시장에서는 인접 도시로의 수요 이동과 함께 향후 ‘키 맞추기’ 장세가 나타날지 주목하고 있다. 부동산R114에 따르면 2020년 광명 매매가가 29.1% 급등한 직후인 2021년 안산(34.4%)·시흥(39.4%)·오산(44.7%)·이천(25.3%)이 일제히 광명 상승률(20.3%)을 뛰어넘으며 뒤따라 오르는 양상을 보인 바 있다.

상대적으로 가벼운 규제와 교통·산업 호재도 이들 지역에 힘을 실어준다. 광명·의왕·구리 등이 규제지역으로 묶이며 대출과 청약 문턱이 높아졌지만, 안산·시흥·오산·이천 등은 비규제지역으로 남아 있어 자금 조달 부담이 적다. 여기에 안산의 인천발 KTX·GTX-C 착공, 시흥의 신안산선 개통 예정 등 교통 호재가 이어지고 있다.

이런 상황 속에서 신규 분양 단지의 흥행 여부도 주목된다. 이달 경기 안산시 상록구 성포동 일대에는 중대형 평형 위주 대단지인 ‘아르뮤제자이’(총 1354가구)가 분양을 앞두고 있다. 이 밖에도 광주 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처 2단지’, 평택 ‘한화포레나 지제역’, 의정부 ‘의정부역 펠리스타워 양우내안애’ 등이 다음 달까지 연이어 공급될 예정이다.

업계 관계자는 “서울 인접 인기 지역의 분양가가 3000만원을 넘어서면서 실수요자들의 자금 부담이 한계에 다다르고 있다”며 “같은 생활권 안에서 가격 부담이 덜하면서 교통·산업 호재를 갖춘 지역으로 수요가 분산되는 흐름이 당분간 이어질 것”이라고 말했다.

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