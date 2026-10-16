“秋, 소방관 깎아내린 것 아냐” 입장 나왔다…도 예산엔 ‘시정’ 요구

추미애 경기도지사의 ‘소방 재정 빨대’ 발언 논란 속, 해당 표현이 소방조직을 폄하하는 의도는 아니라는 소방노조 입장이 16일 나왔다.

추미애 경기도지사가 16일 경기도 부천시 오정구의 한 도장공장 화재 현장을 찾아 발언하고 있다. 뉴시스

소방공무원의 권익과 안전을 지키기 위해 설립된 미래소방연합노동조합(미소연)은 이날 성명에서 “추미애 경기도지사의 ‘소방 재정 빨대’ 발언을 두고 논란이 커지고 있다”며 “소방을 ‘빨대’로 폄하한 것처럼 보이는 짧게 편집된 영상이 확산하면서 이를 규탄하는 노조들의 성명서가 잇따라 발표됐다”고 짚었다.

이어 “‘빨대’라는 표현 자체는 소방 예산을 설명하면서 사용하기에 적절하지 못한 표현”이라면서도 “경기도 국정감사 전체 영상에 담긴 질의와 답변을 보면 해당 발언 취지는 분명하다”고 덧붙였다.

이 대목에서 미소연은 “소방공무원이 국가직으로 전환됐음에도 인건비와 사업비 상당 부분을 지방정부가 부담하는 재정 구조를 지적한 것”이라며 “국비 지원을 확대해야 한다는 의원의 지적에 공감하며 나온 답변으로 소방관의 헌신을 깎아내리거나 소방조직을 폄하한 취지의 발언은 아니었다”고 강조했다.

그러면서 “이를 소방관 전체에 대한 모독으로 규정하는 것은 발언의 전후 맥락과 맞지 않는다”고 거듭 언급했다.

앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 대상 국정감사에서 지자체의 재정 문제 언급 도중 국가직인 소방공무원 관련 예산을 언급하면서 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 말해 논란을 일으켰다.

경기도는 15일 “해당 발언은 소방공무원이 국가직으로 전환됐음에도 관련 재정을 지자체가 대부분 부담하고 오히려 국고 지원 비율이 줄어드는 것을 강조하는 취지”라고 해명했다.

더불어민주당은 16일 이용우 대변인 명의 논평에서 “국민의 생명과 안전을 지키는 소방관들의 헌신은 존중받아 마땅하다”면서 “추 지사가 사용한 표현으로 상처받은 소방공무원과 가족 여러분께 진심으로 사과한다”고 고개 숙였다.

민주당은 “지방재정의 어려움을 설명하려는 취지였더라도 위험한 현장에서 묵묵히 소임을 다하는 소방관들의 노고와 자부심을 충분히 헤아리지 못한 점을 무겁게 받아들인다”며 “소방관들의 노고를 충분히 헤아리고 그에 걸맞은 지원을 해왔는지도 돌아보겠다”고 덧붙였다.

그러면서 “소방관의 안전을 위한 지원 확대와 함께 인력과 장비 확충, 근무환경과 처우 개선에 필요한 예산 확보에 힘쓰겠다”며 내년도 예산안 심사 때 지원 확대를 위해 노력하겠다고도 약속했다.

미소연은 추 지사의 발언을 소방관 폄하 의도로 볼 수 없다면서도, 경기도의 소방 관련 예산 편성에는 문제를 제기했다.

이들은 도가 순직 소방공무원의 희생을 추모하고 유가족들에게 예우를 갖추는 ‘경기소방 119메모리얼데이’ 사업비 1억원을 전액 삭감 대상으로 올린 데 대해 시정을 요구했다.

노조는 “경기도가 매년 이어가겠다고 밝힌 추모 사업을 불과 1년 만에 전액 감액 대상으로 올렸다”며 “소방관의 희생을 기억하는 일까지 줄여야 하는지 묻지 않을 수 없다”고 날을 세웠다.

계속해서 “경기도는 순직 소방관 희생을 추모하고 유가족에게 예우를 갖추기 위한 예산을 복원하라”며 “도민 안전과 직결되는 필수 소방 예산을 충분히 확보해 현장 대응에 차질이 없게 지원하라”고 촉구했다.

이들은 “소방 재정 관련 국가 책임 강화와 국비 지원 확대에 목소리를 낼 것”이라며 “순직 소방관과 유가족을 예우하고 현장을 지키는 소방관들이 안전하게 임무를 수행할 수 있도록 필요한 재원을 보장해야 한다”고 강조했다.

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