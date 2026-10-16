금메달 동료에서 적으로…제주서 맞붙는 女핸드볼, SK의 지원사격

8년 만에 아시아 정상에 오른 한국 여자 핸드볼 대표팀 선수들이 전국체육대회에서 소속팀의 명예를 걸고 맞붙는다.

대한핸드볼협회(회장 곽노정)는 여자 국가대표 선수들이 16일부터 22일까지 제주특별자치도 서귀포시 일원에서 열리는 제107회 전국체육대회에 각 소속팀이 속한 시도 대표로 출전한다고 16일 밝혔다.

대한핸드볼협회(회장 곽노정)는 여자 국가대표 선수들이 16일부터 22일까지 제주특별자치도 서귀포시 일원에서 열리는 제107회 전국체육대회에 각 소속팀이 속한 시도 대표로 출전한다고 16일 밝혔다. 대한핸드볼협회 제공

한국 여자 핸드볼은 지난달 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 6전 전승으로 금메달을 획득했다. 대회 최종전에서는 개최국 일본을 27-23으로 제압하며 2022 항저우 아시안게임 한일전 패배를 설욕했다.

이번 전국체전에서는 우승을 합작한 선수들이 서로 다른 유니폼을 입고 경쟁한다. 골문을 지키는 박새영(삼척시청)은 강원 대표로 출전한다. 일본과의 최종전에서 선방률 41%를 기록한 박새영이 소속팀의 우승 경쟁에서도 활약을 이어갈지 주목된다.

부산 대표로 나서는 권한나와 류은희(이상 부산시설공단)는 대표팀의 공격을 이끌었던 베테랑들이다. 두 선수는 아시안게임 일본전에서 각각 7골과 6골을 기록하며 승리에 힘을 보탰다.

젊은 공격수들의 활약도 기대된다. 조은빈(서울시청), 전지연(삼척시청), 이원정(대구광역시청)은 아시안게임에서 각각 28골, 27골, 26골을 터뜨렸다. 세 선수는 서울·강원·대구 대표로 출전해 대표팀에서 호흡을 맞췄던 동료들을 상대로 득점력을 겨룬다.

H리그 강호 SK슈가글라이더즈도 경기도 대표로 우승에 도전한다. 국가대표 피벗 강은혜를 앞세운 SK슈가글라이더즈가 국내 무대에서도 경쟁력을 입증할 수 있을지가 주목된다.

대한핸드볼협회와 후원사 SK하이닉스는 선수단 지원을 통해 국내 핸드볼의 경쟁력 강화에도 힘을 쏟는다. 전국체전에서 종목의 매력을 알리는 데 그치지 않고 국제대회까지 지원을 이어가며 핸드볼이 인기 종목으로 도약할 수 있도록 뒷받침한다는 방침이다.

대한핸드볼협회 관계자는 “아시안게임 우승을 이끈 여자 대표선수들이 전국체전에서 펼칠 맞대결에 많은 관심을 부탁드린다”며 “우리 핸드볼이 성장세를 이어가 인기 종목으로 도약할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

전국체전을 마친 여자 대표팀은 11월 카자흐스탄에서 열리는 아시아여자선수권대회에 출전한다. 이후 선수들은 소속팀으로 복귀해 내년 1월8일 개막하는 H리그 여자부 시즌을 소화할 예정이다.

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