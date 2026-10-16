평택서 병원 못 찾은 고위험 산모, 240㎞ 떨어진 창원서 출산

경기 평택에서 양수가 터진 고위험 산모가 출산할 병원을 찾지 못하다가 240㎞ 떨어진 경남 창원까지 가 출산했다.

16일 충남소방본부에 따르면 지난 8일 오전 4시쯤 경기 평택에서 산모의 양수가 터졌다며 긴급 이송이 필요하다는 119로 신고가 들어왔다. 산모가 임신성 당뇨를 앓고 있던 데다 태아가 거꾸로 자리한 역아 상태여서 긴급 의료 조치를 해야 할 상황이었다.

현장에 출동한 경기 지역 구급대는 산모를 평택의 한 산부인과로 옮겼지만 해당 병원에서 필요한 진료가 어려워 다른 의료기관을 찾아야 했다. 임신 35주 미만이어서 태아가 미숙아로 태어날 가능성이 있어 신생아중환자실을 갖춘 병원이 필요한 상황이었다.

소방당국은 수소문 끝에 평택에서 약 240㎞ 떨어진 경남 창원의 한 대학병원을 찾았다.

그러나 구급차로 이동할 경우 약 4시간이 걸릴 것으로 예상돼 신속한 이송이 필요했다. 당시 경기지역 소방헬기는 운항이 어려워 소방당국은 충남소방본부에 헬기 지원을 요청했다.

충남소방본부는 즉시 소방헬기를 투입해 약 1시간의 비행 끝에 산모를 창원의 대학병원으로 이송했다.

산모는 병원에서 무사히 출산해 산모와 아이 모두 건강한 것으로 전해졌다.

충남소방본부 관계자는 “고위험 산모의 경우 신속한 이송과 적절한 의료기관 선정이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 응급환자가 적기에 치료받을 수 있도록 의료기관과의 협력체계를 강화하고 항공 이송체계를 적극 활용하겠다”고 말했다.

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