국제유가 급등에 수입물가 4개월 만에 반등… 외국인은 8개월째 ‘셀코리아’

지난달 국제유가 상승 여파로 수입물가가 네달 만에 상승세로 돌아섰다. 글로벌 장기금리 상승과 투자 심리 위축이 맞물리며 외국인 투자자들은 국내 증권시장에서 8개월째 자금을 빼가며 매도 우위를 이어갔다.



한국은행이 16일 발표한 수출입물가지수와 국제금융·외환시장 동향에 따르면 9월 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 159.37로 8월(156.68)보다 1.7% 상승했다. 6월 4.2% 내린 뒤 7월(-1.0%), 8월(-2.2%) 연속 하락하다 상승 전환한 것이다.

지난 9월 원·달러 환율 하락에도 국제유가가 28.1% 급등하면서 수입물가가 전월 대비 1.7% 올라 넉 달 만에 상승 전환했다. 반면 수출물가는 0.8% 하락했으며, 수출물량지수는 전년 대비 32.1% 상승해 16년 8개월 만에 최대 증가폭을 기록했다. 사진은 16일 서울 시내 한 주유소에 표시된 유가 정보. 뉴스1

◆수입물가↑·수출물가↓

품목별로 보면 원유가 오르면서 광산품(10.8%)을 중심으로 원재료가 전월 대비 9.6% 상승하며 전체 오름세를 이끌었다. 중간재는 석탄 및 석유제품(1.5%)이 올랐으나 1차 금속제품(-2.8%) 등의 하락 폭이 커 전월 대비 1.7% 내렸다. 자본재와 소비재도 각각 2.4%, 2.3% 하락했다. 작년 동월 대비 수입물가지수 상승률은 17.6%로 두 자릿수 오름세를 지속하고 있다.

지난달 평균 원·달러 환율은 1359.0원으로 전월(1406.3원)보다 3.4% 하락했지만, 같은 기간 월평균 두바이유가 배럴당 88.75달러에서 113.71달러로 28.1% 급등하며 환율 하락 효과를 상쇄했다.

이흥후 한은 물가통계팀장은 “10월 중순까지 환율과 국제유가가 하락해 이달 수입물가 하방 요인으로 작용할 전망이지만 중동전 전개 양상 등 불확실성이 여전하다”고 짚었다.

반면 9월 수출물가지수는 환율 하락 영향으로 전월 대비 0.8% 내린 182.29를 기록하며 2개월 연속 하락했다. 국제유가 상승으로 석탄 및 석유제품(8.5%)이 올랐으나 운송장비(-3.2%) 등 대다수 공산품 물가가 내린 영향이다.

다만 달러 기준 무역지수에서 수출물량지수와 수입물량지수가 1년 전보다 각각 32.1%, 11.1% 오르며 수출은 16년 8개월 만에 최대 폭 상승을 기록했다.

◆주식 141.6억달러·채권 58.1억달러 순유출

물가 변동성과 함께 금융시장 불안도 이어지고 있다.

9월 중 외국인의 국내 증권(주식·채권) 투자자금은 199억7000만달러 순유출됐다. 외국인 자금은 지난 2월부터 8개월 연속 빠져나가고 있으며 9월 순유출 규모는 8월(45억달러)보다 4배 이상 커졌다.

특히 주식자금은 8월 4000만달러 순유입에서 9월 141억6000만달러 순유출로 한달 만에 크게 꺾였다. 채권자금도 58억1000만달러 빠져나가며 지난 3월(67억7000만달러) 이후 최대 순유출을 보였다.

한은 관계자는 “글로벌 장기금리 상승과 인공지능(AI) 투자 둔화 우려 등으로 투자 심리가 위축된 결과”라고 분석했다. 9월 중 원·달러 환율 변동 폭과 변동률은 각각 7.0원, 0.52%로 전월(4.4원, 0.31%)보다 커져 외환시장 변동성도 확대된 것으로 나타났다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지