與 "소방관 헌신 존중"…추미애 '재정 빨대' 발언에 공식 사과

더불어민주당 소속 추미애 경기도지사가 이른바 '소방 재정 빨대'라고 발언하면서 논란이 된 가운데 민주당이 16일 추 지사보다 먼저 공식 사과했다.



민주당은 이날 이용우 대변인 명의의 논평을 내고 "국민의 생명과 안전을 지키는 소방관들의 헌신은 존중받아 마땅합니다"라면서 "추 지사가 사용한 표현으로 상처받은 소방 공무원과 가족 여러분께 진심으로 사과한다"고 밝혔다.

추미애 경기도지사가 16일 부천 오정구의 한 도장공장 화재현장을 살피던 중 취재진 질문에 답하고 있다.

이어 "지방재정의 어려움을 설명하려는 취지였더라도 위험한 현장에서 묵묵히 소임을 다하는 소방관들의 노고와 자부심을 충분히 헤아리지 못한 점을 무겁게 받아들인다"며 "소방관들의 노고를 충분히 헤아리고 그에 걸맞은 지원을 해왔는지도 돌아보겠다"고 말했다.



민주당은 그러면서 "소방관의 안전을 위한 지원 확대와 함께 인력과 장비 확충, 근무환경과 처우 개선에 필요한 예산 확보에 힘쓰겠다"며 내년도 예산안 심사 때 지원 확대를 위해 노력하겠다고 강조했다.



앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 대상 국정감사에서 지자체의 재정 문제를 언급하면서 국가직인 소방공무원 관련 예산을 언급하면서 "소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다"고 말했다.



이에 경기도는 15일 "해당 발언은 소방공무원이 국가직으로 전환됐음에도 관련 재정을 지자체가 대부분 부담하고 오히려 국고 지원 비율이 줄어드는 것을 강조하는 취지"라고 해명했다.



추 지사는 이날 소방관 1명이 심정지로 병원에 실려 가는 등의 인명 피해가 발생한 경기도 부천 공장 화재 현장을 찾아 "부상한 소방관들의 치료와 회복에 만전을 기하도록 하겠다"고 말했으나 '재정 빨대' 발언에 대해서는 별다른 언급을 하지 않았다.



민주당의 이날 사과 논평은 김민석 대표와 추 지사가 이른바 검찰 개혁 문제 등과 관련해 대립한 가운데 나온 것이다.



민주당 내 강경파인 추 지사는 최근 김지용 중대범죄수사청장 임명에 공개 반대하고 이재명 대통령을 비판했으며 김민석 대표는 "비판도 자기가 할 일을 하면서 가장 적절한 방법으로 위치와 역할에 맞게 해야 한다"는 메시지를 던지면서 견제해왔다.

<연합>

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