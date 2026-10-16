김지용 중수청장 첫 지시는 ‘중대범죄 전담팀 구성’

김지용 초대 중대범죄수사청장이 16일 첫 출근 후 조직의 조기 안착을 위한 대응전담팀 구성을 지시했다.
중수청은 이날 “중수청장은 출근 즉시 소관 부서의 주요 현안 및 업무를 보고받고, 중수청의 조기 안착과 중대범죄 대응 체계 확립을 위해 대응전담팀을 신속히 구성할 것을 지시했다”며 “수사 착수 등 가시적인 성과를 조속히 거둘 수 있도록 속도감 있는 업무 추진을 강조했다”고 밝혔다.
중수청은 대응전담팀에 대해 “조기안착 전담 태스크포스(TF)를 의미한다”며 “향후 정식 명칭과 조직이 구성되면 향후 계획 등을 공보할 예정”이라고 덧붙였다. 아울러 김 청장은 각 부서에 정치적 중립성과 수사의 독립성을 확고히 하고, 사회적 약자와 범죄 피해자 보호에 공백이 발생하지 않도록 조직 체계를 정비할 것을 주문했다.
대응전담팀은 중수청이 형사사법정보시스템(KICS·킥스) 등 전산 시스템 및 수사 인력을 제대로 갖추지 못한 상태에서 출범했다는 우려를 신속히 해결하기 위한 것으로 풀이된다. 앞서 김 청장은 인사청문회 과정에서도 김 청장은 킥스 전산망 구축 지연과 인력 미달, 포렌식 장비 등 수사 인프라 부족 문제를 신속히 해결하겠다고 약속했다.
앞서 국회 행정안전위원회는 김 후보자에 대한 인사청문회를 열어 하루 만인 전날 인사청문경과보고서를 채택했다. 이재명 대통령은 곧바로 임명안을 재가했다.
김 청장은 이날 오전 중수청이 있는 서울 중구 르네스퀘어 빌딩에 처음 출근했으나 취재진 앞에서 입장을 밝히지는 않았다. 김 청장의 임명식은 당초 이날 열리기로 예정됐으나 청와대와 일정을 조율하는 과정에서 연기됐다. 이에 따라 김 청장의 취임식은 내주 중 열릴 예정이다.
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