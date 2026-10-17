사람 없이 척척…기아, 국내 첫 ‘원격 운전’ 카셰어링 시범 운영

기아가 국내 최초로 원격 운전 기술을 활용한 카셰어링 서비스 시범 운영에 나선다. 운전자 없이 원격으로 차량을 이동시켜 이용자가 원하는 장소에서 차를 빌리고 반납할 수 있는 서비스 상용화를 추진하는 것이다.

기아는 15일부터 경기 판교에서 목적기반모빌리티(PBV) 차량인 PV5를 활용한 원격 운전 카셰어링 시범 서비스를 개시하고 연말까지 서비스를 운영한다고 16일 밝혔다.

원격 운전 카셰어링 시범 서비스에 투입된 기아 PV5가 제2판교 테크노밸리 일대를 주행하는 모습. 기아 제공

원격 운전은 외부 관제센터에서 4G·5G 무선 통신망을 활용해 운전자가 탑승하지 않은 차량을 원격으로 운행·제어하는 기술이다. 기존 통신망과 일반 차량을 활용할 수 있어 완전 자율주행 대비 비용 절감 효과가 크고, 이용자 이동 편의 향상과 다양한 모빌리티 서비스 구현이 가능해 차세대 이동 솔루션으로 주목된다.

이번 판교 원격 운전 카셰어링 시범 서비스는 원격 운전 기술의 사업화 가능성을 실제 서비스 환경에서 검증하는 국내 첫 사례다. 제2판교 테크노밸리 입주기업 임직원을 대상으로 연말까지 운영하며, PV5 패신저 모델이 투입된다.

이용자가 전용 앱으로 차량을 예약하면 원격 운전 담당자가 차량을 조종해 요청한 장소까지 보낸다. 이용자는 차량을 운전한 뒤 원하는 장소에 주차하고 반납하면 된다. 이후 원격 운전 담당자가 차량을 차고지로 이동시킨다.

원격 운전 담당자가 스테이션에서 차량을 원격으로 운전하는 모습. 기아 제공

시범 서비스에는 기아를 비롯해 자율주행 스타트업 에스유엠(SUM), 모비옵스, 한국도로교통공단이 컨소시엄 형태로 참여하고, 경기도, KT, 유모스원, 차세대융합기술연구원, 경기도자동차대여사업조합 등이 협력 기관으로 사업을 지원한다.

기아는 PV5 차량 제공과 프로젝트 총괄을 맡고, SUM은 원격 운전 솔루션 개발을, 모비옵스는 서비스 운영을 담당하며 한국도로교통공단은 법규 검토 등을 돕는다. 컨소시엄은 통신 품질 저하나 통신 단절 등 비상 상황에 대비해 삼중 통신망과 긴급 출동 체계도 구축했다.

기아는 지난해 4월 국토교통부의 원격 운전 규제 샌드박스 실증 특례를 취득한 뒤 제주와 경기 화성 등에서 기술을 검증했다. 제주에서는 국내 완성차 업계 최초로 일반도로 원격 운전 실증 시연에 성공했다.

기아는 이번 시범 운영에서 확보한 데이터를 바탕으로 기술을 고도화하고 내년에는 서비스 범위를 확대해 PV5 기반 원격 운전 서비스 상용화에 속도를 낼 계획이다.

기아 관계자는 “원격 운전 기술은 카셰어링뿐 아니라 교통 인프라가 부족한 지역의 이동 지원, 생활 편의 서비스 등 다양한 분야에 활용할 수 있다”며 “앞으로도 PBV와 원격 운전 기술을 결합한 새로운 모빌리티 서비스를 지속 발굴해 나갈 계획”이라고 말했다.

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