김지용 중수청장 첫 지시는 "조기안착 대응전담팀 신속 구성"

김지용 초대 중대범죄수사청장은 16일 조직의 조기 안착을 위한 대응전담팀 구성을 지시했다.



전날 임명안이 재가돼 첫 출근한 김 청장이 중수청 수장으로서 내린 첫 일성이다.

김지용 초대 중대범죄수사청장. 연합뉴스

중수청에 따르면 김 청장은 이날 서울 중구 르네스퀘어 빌딩으로 출근해 소관부서 주요 현안 및 업무 보고를 받았다.



김 청장은 회의에서 형사사법 개혁의 결실인 중수청의 조기 안착을 강조하며 대응전담팀을 신속히 구성하도록 지시했다.



대응전담팀은 중수청의 인력, 시설, 시스템 정비를 위해 마련된 일종의 태스크포스(TF)다.



형사사법정보시스템(KICS·킥스) 등 전산 시스템 및 수사 인력이 부족해 상당기간 중대범죄 수사에 공백이 생길 수 있다는 우려를 고려해 이런 지시를 내린 것으로 풀이된다.



또 김 청장은 수사 착수 등 가시적인 성과를 조속히 거둘 수 있도록 속도감 있게 업무를 추진하라는 지침을 내리기도 했다.



나아가 김 청장은 정치적 중립성과 수사의 독립성을 확고히 하고 사회적 약자와 범죄 피해자 보호에 공백이 발생하지 않도록 조직 체계를 정비할 것을 강조했다.



이는 김 청장이 인사청문회 당시에도 인사말을 통해 강조한 내용이다.



김 청장은 이날 오전 출근길에서 건물 앞에서 대기 중이던 취재진과는 마주치지 않았다.



김 청장의 임명식은 당초 이날 열리기로 예정됐으나 청와대와 일정을 조율하는 과정에서 연기됐다. 이에 따라 김 청장의 취임식은 내주 중 열릴 예정이다.



앞서 국회 행정안전위원회는 김 후보자에 대한 인사청문회를 열어 하루 만인 지난 15일 인사청문경과보고서를 채택했다.



같은 날 이재명 대통령도 임명안을 재가했다.



이에 따라 중수청은 이달 2일 출범한지 약 2주 만에 수장 공백을 해소했다.



현재 법무부장관, 공소청장(검찰총장), 경찰청장이 공석이다.

<연합>

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