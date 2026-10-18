[르포] 31년 화산송이가 빚은 청정 원수, 초당 21병 ‘콸콸’… 스마트로 무장한 ‘삼다수 심장부’

투명한 플라스틱 총알 모양의 ‘프리폼(Preform)’ 수만 개가 쉼 없이 컨베이어 벨트를 타고 미끄러져 들어갔다. 프리폼 가열기를 통과해 열이 가해진 플라스틱은 정면의 공병 성형기로 이동하더니, 고압 공기가 주입되는 순간 순식간에 매끄럽고 팽팽한 500㎖ 페트병으로 부풀어 올랐다.

이어 찰나의 순간, 지하 420m에서 끌어올린 차가운 화산암반수가 병 속을 빈틈없이 채우고 푸른색 캡이 단단히 닫혔다. 1초에 21병, 1분에 1270병, 1시간에 7만 6000병의 삼다수가 쏟아져 나오는 순간이다. 사람의 손길이 일절 닿지 않는 완벽한 밀폐형 클린룸 속에서 노란색 무인 자동화 로봇만이 기민하게 원부자재를 실어 나르고 있었다.

지난 14일 찾은 제주시 조천읍 교래리 제주삼다수 생산공장(스마트팩토리). 국내 먹는샘물 시장에서 부동의 1위를 달리고 있는 삼다수의 ‘탄생 현장’은 거대한 최첨단 반도체 팹(공장)을 연상케 했다.

제주시 조천읍 제주삼다수 공장 외부에 우뚝 솟은 대형 원수 저장탱크. 취수원에서 끌어올린 화산암반수가 그대로 담기며, 복잡한 화학 처리 없이 3단계 마이크로 필터 여과만을 거쳐 완제품으로 생산된다. 양다훈 기자

공장 부지에 들어서자 맑고 푸른 가을 하늘 아래 우뚝 솟은 거대한 스테인리스 원수 저장탱크가 시선을 압도했다. 취수원에서 갓 뽑아 올린 화산암반수 원액이 그대로 담기는 시설이다. 놀라운 점은 대형 공장 부지에 비해 정수처리 시설이 지나치게 단출하다는 사실이었다. 약품 처리와 복잡한 화학적 정화 시설을 갖춘 일반 음료 공장과 달리, 정수실 내부는 사람 머리카락 한 개 굵기 수준의 3단계 마이크로 필터 여과장치와 자외선(UV) 살균 설비가 전부였다.

현장 안내를 맡은 관계자는 “삼다수는 원수 자체가 워낙 깨끗해 인위적인 정수 처리를 거의 하지 않는다”며 “자연 그대로의 물맛과 천연 미네랄 밸런스를 보존하기 위해 최소한의 물리적 여과 과정만 거친 뒤, ‘Love & Thanks’ 캐릭터가 부착된 실내 대형 제품수 저장탱크로 이동해 병입된다”고 설명했다.

제주삼다수 홍보관에 전시된 지하 148~155m 구간의 ‘스코리아(화산송이) 시추코어’ 실물 표본. 표면에 미세한 기공이 촘촘히 뚫려 있어 빗물을 거르는 강력한 천연 필터 역할을 한다. 양다훈 기자

이처럼 정제 공정이 단순할 수 있는 비결은 연구동 1층 물홍보관에 전시된 실물 표본에서 확인할 수 있었다. 입구에서 붉은 스코리아 모자를 쓴 귀여운 안전 마스코트의 환영을 받으며 들어선 전시관 쇼케이스 안에는 실제로 땅을 뚫고 채취한 원통형 암석 표본인 ‘148~155m 구간 시추코어 스코리아’가 놓여 있었다. 표면에 수많은 미세 구멍이 숭숭 뚫린 거칠고 붉은 화산송이다.

전시관 한쪽을 채운 웅장한 미디어 파사드에서는 빗물이 지하로 스며드는 31년의 여정이 빛으로 재현되고 있었다. 제주도는 연간 1700㎜가 넘는 많은 비가 내리지만, 바닥이 현무암 지질이라 물이 고이지 않고 그대로 지하로 스며든다. 한라산 해발 1450m 이상 다우지에 내린 빗물이 수십 번의 화산 분출로 형성된 현무암 지층과 천연 흡착·항균 필터 역할을 하는 화산송이(스코리아) 층을 거쳐 지하 420m까지 내려가는 데 걸리는 시간만 무려 31년이다. 자연이 30여 년에 걸쳐 거르고 다듬은 지하수가 삼다수의 근원인 셈이다.

홍보관 벽면에 적힌 옛 제주어 속담도 발길을 붙잡았다. ‘먹는 물에 돌 데(네)끼민 저싱 강 눈썹으로 건져올려사 훈다(먹는 물에 돌 던지면 저승 가서 눈썹으로 다 건져야 한다)’. 과거 물이 귀했던 화산섬 제주에서 선조들이 생명수인 물을 얼마나 신성시하고 엄격하게 보존해왔는지를 보여주는 글귀다. 그 곁에는 물방울을 형상화한 귀여운 캐릭터 ‘무울이’와 ‘겨엉수’가 관람객을 맞이하며 제주 물의 가치를 친근하게 전달하고 있었다.

홍보관 내부에 전시된 제주 지하수 함양 모식도. 제주도 지하수 생성량 대비 삼다수의 취수 허가량 비율이 0.09%에 불과해 고갈 우려 없이 지속 가능한 이용이 가능함을 보여준다. 양다훈 기자

취수원 고갈 우려에 대해서도 과학적 데이터로 답을 내놨다. 홍보관 벽면의 지하수 함양 모식도에 따르면, 연간 17억 5800만 톤에 달하는 제주도 지하수 생성량(함양량) 가운데 삼다수가 취수하는 비율은 단 0.09%에 불과하다. 도에서 허가해준 1일 취수허가량(4600톤) 중 실제 취수량은 약 3300톤 수준이며, 지하수위가 낮아지지 않는 한도인 ‘지속이용가능량’(하루 198만 톤)과 비교해도 0.23% 수준에 그친다.

현장 관계자는 “인근 사유지를 공사가 직접 사들여 잠재적 오염원을 원천 차단하고 2년마다 엄격한 영향 평가를 거친다”며 “삼다수는 해수면보다 높은 상위 지하수 부존 지역에 위치해 있어 해수 침투 문제가 전혀 발생하지 않고 지하수위 저하 우려도 없다”고 강조했다.

제주삼다수 스마트팩토리 관제실의 모니터링 시스템 화면. 16대의 특수카메라가 촬영하는 병당 36컷의 정밀 검사 영상과 실시간 공정 데이터가 화면에 표시되고 있다. 양다훈 기자

홍보관을 지나 스마트팩토리 관제실에 들어서자 분위기는 180도 달라졌다. 수십 대의 멀티스크린으로 구성된 ‘스마트팩토리 모니터링 시스템’ 화면에는 취수정 수위와 수온, 생산라인 가동률은 물론 제품 이동 경로와 고객 수요 예측 데이터가 초 단위로 갱신되고 있었다.

화면 한쪽에서는 라인 상단에 설치된 16대의 초고속 특수 카메라 영상이 쉴 새 없이 깜빡였다. 컨베이어 벨트를 질주하는 생수병을 한 병당 무려 36컷씩 연속 촬영해 미세한 이물질 여부, 뚜껑 밀봉 상태, 물의 적정 수위, 라벨 부착 오차까지 1초의 틈도 없이 인공지능(AI)으로 자동 판독한다. 기준에서 0.1㎜라도 어긋난 불량품은 즉각 라인 밖으로 자동 탈락된다. 검사를 통과한 제품은 20개 단위로 묶여 손잡이가 부착된 뒤 무인 로봇에 의해 출고된다.

전시관 출구 쪽에는 삼다수의 브랜드 역사를 보여주는 공간이 마련됐다. ‘제주삼다수 광복 80년 기념 한정판(2025)’ 등 특별 패키지 제품들이 전시돼 시대와 함께 호흡해 온 발자취를 보여주고 있었다. 한편 견학 고객용 냉장고에는 갓 생산된 시원한 삼다수가 가득 채워져 방문객들의 갈증을 달랬다.

친환경 순환 체계도 현장에서 작동 중이었다. 2021년 라벨을 없앤 ‘삼다수 그린’ 출시를 시작으로, 공사는 생산부터 수거, 새활용까지 아우르는 ‘그린 홀 프로세스(Green Whole Process)’를 가동하고 있다. 화학적 재활용 기술을 적용해 무한 재생이 가능한 차세대 ‘CR 페트’ 연구를 완료한 상태이며, 회수한 폐페트병을 원사로 뽑아내 노스페이스와 협업 제작한 재킷은 실제 공장 임직원들의 근무복으로 착용되고 있었다.

과거 제주 여인들이 물이 귀해 등에 지고 날라야 했던 옹기 ‘물허벅’의 시대에서, 1초에 21병을 쏟아내는 스마트팩토리로. 31년 한라산 화산송이가 빚어낸 천연 원수에, 첨단 AI 모니터링 시스템과 철저한 품질 관리가 결합한 제주삼다수 공장은 단순한 생수 공장을 넘어 대한민국 먹는샘물의 품격을 증명하는 현장이었다.

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