S.E.S. 바다 “평생 못 잊어”…대학 등록금 내준 이수만에게 감사

그룹 S.E.S. 출신 가수 바다가 이수만 전 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서에게 대학 등록금을 지원받았던 사연을 공개했다.

바다는 지난 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이수만과의 인연을 회상하는 글을 올렸다.

그는 약 29년 전 이수만과 나눴던 대화를 떠올리며, 당시 그가 아이돌 산업의 미래와 K팝의 비전을 구체적으로 설명해줬다고 밝혔다. 바다는 “선생님께서는 18세의 어린 아티스트인 내게 먼 미래의 우리나라 아이돌의 포지션과 비전을 정확하고 면밀히 묘사해주셨다”고 회상했다.

바다 사회관계망서비스(SNS) 캡처

이어 이수만이 자신의 음악적 역량을 발전시키는 데 중요한 역할을 했다고 평가했다. 그는 “이수만 선생님은 건강한 소리를 가진 내게 세련된 컬러의 음악으로 새 옷을 입혀주셨고, 대한민국 최초 여성 아이돌 보컬리스트로서의 자긍심까지 완벽하게 준비시켜주셨다”고 적었다.

특히 바다는 이수만의ㅏ 경제적 지원에 대한 고마움을 전했다. 그는 “내가 진짜 평생 못 잊는 것이다. 당시 어려웠던 집안 형편을 아시고 내 대학 등록금을 내주셨던 선생님께 다시 한 번 감사를 드린다”라고 밝혔다.

두 사람의 인연은 바다가 S.E.S.로 데뷔하기 전인 1990년대로 거슬러 올라간다. 안양예술고등학교에 재학 중이던 바다는 노래 실력을 눈여겨본 이수만의 제안을 받고 가수 데뷔를 준비했다. 이후 바다는 유진, 슈와 함께 1997년 S.E.S.로 데뷔해 ‘I'm Your Girl’, ‘너를 사랑해’, ‘Dreams Come True’ 등의 곡으로 인기를 얻으며 1세대 대표 걸그룹으로 자리 잡았다.

한편 바다는 S.E.S. 이후 솔로 가수와 뮤지컬 배우로 활동하고 있다. 이수만은 SM엔터테인먼트를 떠난 뒤에도 음악 프로듀싱 활동을 이어가는 중이다..

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