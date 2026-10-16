BTS, 스포티파이 年100억 스트리밍 돌파…전세계 그룹 최초

그룹 방탄소년단(BTS·사진)이 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 전 세계 그룹 최초로 연간 100억 스트리밍을 돌파했다고 빅히트 뮤직이 16일 밝혔다.

그룹 방탄소년단(BTS·사진)이 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 전 세계 그룹 최초로 연간 100억 스트리밍을 돌파했다. 빅히트 뮤직 제공

BTS는 스포티파이에서 올 한 해 누적 100억 재생수를 넘겼다. 앞서 팝스타 테일러 스위프트, 아리아나 그란데, 배드 버니 등 세계적인 솔로 가수들이 이 수치를 넘겼다.

이들의 올해 누적 재생 수는 전년(45억회) 대비 122% 증가했다. 특히 올해 3월 발매한 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’이 50억회 넘게 재생돼 기록 달성을 견인했다. ‘아리랑’은 올해 발매한 신보 중 스포티파이에서 가장 많이 재생된 앨범이다.

BTS는 지난 14일 ‘2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈 재팬(2026 MTV Video Music Awards Japan)’에서 ‘올해의 아티스트(Artist of the Year)’를 수상했다. 수상작은 사전 발표됐으며 본 시상식은 오는 29일 일본 도쿄돔에서 열린다.

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