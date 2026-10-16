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상의 벗어 던진 오현규, 블라호비치 밀어내고 2골 1도움 ‘대폭발’… 조규성도 날았다

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최현태 선임기자 htchoi@segye.com

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UEL 베식타시전서 ‘원맨쇼’ 3-2 승
블라호비치에 주전 자리 내준 ‘한 풀이’
조규성, 에그나티아전서 ‘천금’ 동점골
멀티골을 터뜨리고 유니폼 상의를 벗은 오현규. AP연합뉴스
멀티골을 터뜨리고 유니폼 상의를 벗은 오현규. AP연합뉴스

오현규(25·베식타시)에게 이번 시즌은 쉽지 않았다. 새로 영입된 두샨 블라호비치에게 주전 자리를 내주면서 팀 내 입지가 좁아졌기 때문이다. 하지만 그는 묵묵히 기회를 기다렸고, 마침내 유럽 무대에서 자신의 가치를 보란 듯이 증명했다. 축구대표팀의 또 다른 스트라이커 조규성(28·미트윌란)도 골 맛을 보면서 대표팀 공격진에 모처럼 반가운 소식이 날아들었다.

 

오현규는 16일 독일 호펜하임의 SNP 아레나에서 열린 호펜하임(독일)과의 2026∼2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 리그 페이즈 2차전에 선발 출전해 1도움 2골을 몰아치며 베식타시(튀르키예)의 3-2 승리를 이끌었다. 그야말로 ‘원맨쇼’였다.

 

시작은 도움이었다. 후반 15분 베식타시의 왼쪽 코너킥 상황에서 오현규가 문전에서 시도한 오른발 슈팅이 아미르 무리요 앞으로 향했고, 무리요가 이를 그대로 밀어 넣으며 선제골이 터졌다. UEFA는 이 골을 오현규의 어시스트로 기록했다.

 

베식타시는 후반 23분 피스니크 아슬라니에게 동점 골을 내주며 흔들렸다. 이어진 난타전에서 해결사로 나선 것도 오현규였다. 그는 불과 7분 만에 두 골을 연달아 터뜨리며 다시 승기를 가져왔다. 후반 27분 역습 상황에서 주니오르 올라이탕이 찔러준 침투 패스를 오른발로 마무리해 골망을 갈랐고, 후반 34분에는 일한 파클르가 오른쪽에서 넘겨준 땅볼 크로스를 슬라이딩 슛으로 연결해 3-1을 만들었다. 시즌 첫 멀티 골에 감격한 오현규는 유니폼 상의를 벗어 던지며 기쁨을 만끽했고, 기분 좋게 옐로카드를 받았다.

 

오현규. AP연합뉴스
오현규. AP연합뉴스

베식타시는 후반 43분 마쓰다 고키에게 한 골을 내줬지만 더는 실점하지 않으며 리그 페이즈 2연승을 이어갔다. 앞서 UEL 예선에서 1골, 리그에서 득점 없이 1도움을 올렸던 오현규는 이날 2골 1도움을 보태며 시즌 공식전 공격포인트를 3골 2도움으로 늘렸다.

 

경기 뒤 오현규는 “정말 치열한 경기였다”며 “감독님이 싸워야 한다고 했고, 난 그걸 경기장에서 보여줬다. 승리해서 기쁘다”고 소감을 밝혔다. 이어 “감독님과 팬들이 나를 믿어주는 한 모든 것을 쏟아붓겠다”고 각오를 다졌다.

 

덴마크 미트윌란에서 뛰는 조규성은 유로파 콘퍼런스리그(UECL) 무대에서 득점포를 가동했다. 조규성은 알바니아 엘바산 아레나에서 열린 에그나티아(알바니아)와의 2026∼2027 UECL 리그 페이즈 1차전에 선발 출전해 팀이 0-1로 뒤지던 전반 33분 천금 같은 동점 골을 뽑아냈다. 라스무스 크리스텐센이 오른쪽에서 올린 크로스를 문전에서 머리로 받아 넣으며 골망을 흔들었다. 미트윌란은 이후 추가 득실점 없이 1-1로 경기를 마쳤고, 조규성은 시즌 공식전 4골 1도움을 기록했다.

 

반면 양현준(24·셀틱)에게는 아쉬운 하루였다. 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달을 따냈지만 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상을 안고 돌아온 양현준은 벤피카(포르투갈)와의 UEL 경기 출전 명단에 이름을 올리지 못했다. 셀틱은 카밀로 두란의 만회 골에도 1-4로 크게 패하며 리그 페이즈 2연패의 늪에 빠졌다.


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