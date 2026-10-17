임은정 “김지용 중수청장 잘못 있다면 쓴소리·고언 이어갈 것”

중수청 첫 감찰 대상에 오른 임은정 광주지방중대범죄수사청장이 신임 중수청 수장과의 갈등 관측에 대해 잘못이 있다면 소신껏 쓴소리와 고언을 아끼지 않겠다는 입장을 재차 밝혔다.

16일 광주지방중대범죄수사청 등에 따르면 임 청장은 이날 오전 광주 북구 운정동 국립 5·18민주묘지를 참배한 뒤 기자들과 만나 “김지용 신임 중대범죄수사청장이 잘못하는 게 있다면 지금까지 해왔던 것처럼 쓴소리와 고언을 아끼지 않겠다”고 말했다.

임은정 광주지방중대범죄수사청장이 16일 오전 전남광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 찾아 오월 영령을 향해 참배하고 있다. 뉴시스

임 청장은 “아랫사람으로서 보필한다는 표현에서 ‘필’은 잘못이 있다면 바로잡는다는 뜻”이라며 “과거 윤석열 전 검찰총장이나 한동훈 전 법무부 장관과 근무한 적이 있듯, 어떤 분을 모시더라도 열심히 일할 수 있다”고 강조했다. 이어 조직 내 갈등 우려에는 “옳다고 생각하는 일에 대해 시민이자 공직자로서 권리와 의무를 다하며 씩씩하게 계속 가겠다”고 덧붙였다.

중수청 출범 이후 첫 감찰 대상에 오른 사안과 관련해서는 “표현의 자유와 공직자·시민으로서의 권리·의무 한계에 대한 판례는 쌓여 있다”며 “검찰 재직 시절에도 판례를 만들어왔던 사람으로서 의미 있는 결과를 만들 수 있을 것으로 기대한다”고 정면 대응 의지를 내비쳤다.

5·18 민주묘지 참배 배경에 대해서는 “과거 검찰이 잘못한 일에 대한 성찰이 부족했기 때문에 검찰청이 폐지되고 공소청과 중수청으로 분리된 것”이라며 “국가폭력 피해자들에게 다시는 유사한 비극이 발생하지 않도록 인권을 옹호하고 적법 절차를 준수하는 수사기관으로 자리매김하겠다”고 설명했다.

앞서 광주공원 현충탑을 참배한 임 청장은 방명록에 ‘대한민국 민주주의의 전진에 있어 광주가 그러하듯 광주지방중대범죄수사청이 수사기관의 이정표가 되겠습니다’라는 다짐을 남겼다.

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