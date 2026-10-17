美 CSIS “우크라의 北포로 송환 공개, 한국 대북·대러 전략에 차질”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 북한군 포로 한국 송환 공개가 이재명 정부의 대북·대러 전략에 차질을 빚게 했다는 미국 전문가들의 진단이 나왔다. 전문가들은 공개 공방을 이어가기보다 조용하고 신속하게 갈등을 해결해야 한다고 제언했다.

미 국가정보위원회(NIC) 북한 담당 국가정보관을 지낸 시드니 사일러 전략국제문제연구소(CSIS) 선임고문은 15일(현지시간) CSIS 주최 세미나에서 “이 대통령은 북한과의 대화 재개를 가로막을 수 있는 모든 잠재적 장애물을 제거하려는 시점에 북한을 불쾌하게 만들고 싶지 않아 한다”고 말했다. 이어 “러시아도 자극하고 싶지 않아 한다”며 젤렌스키 대통령의 공개로 러시아와의 관계를 정상화하거나 이전 상태로 복원하려는 접근이 “어느 정도 훼손됐다”고 평가했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. 로이터연합

젤렌스키 대통령은 지난달 23일 유엔총회 연설에서 우크라이나군에 붙잡힌 북한군 포로 2명을 최근 한국에 보냈다고 밝혔다. 이 대통령은 공개하지 않기로 한 양측의 합의를 어겼다며 공개 사과를 요구했다.

에마 챈릿-에이버리 아시아소사이어티정책연구소(ASPI) 정치·안보국장은 “김정은이 느꼈을 굴욕감을 (이 대통령은) 잘 알고 있다. 특히 이들은 군인이지 일반 탈북자가 아니기 때문”이라고 말했다. 이어 포로들이 북한의 “영웅적 서사의 일부”여서 특히 민감한 문제라며, 유엔총회라는 주목받는 무대에서 공개돼 큰 관심을 받은 것이 이 대통령의 강한 반응으로 이어졌다고 분석했다.

빅터 차 CSIS 한국석좌는 “한국이 이번 일에 그토록 화를 낸 이유 중 일부는 한국 역시 러시아에 대한 전략을 가지고 있기 때문”이라고 진단했다. 한국이 우크라이나에 간접적으로 물자를 공급하면서도 언젠가 러시아에서 사업을 재개하고 상트페테르부르크의 공장들을 다시 열 가능성을 염두에 두고 있다는 설명이다.

차 석좌는 한국이 호르무즈 해협을 통한 석유 공급 위험을 줄이기 위해 대체 공급원을 찾아야 한다고도 지적했다. 그러면서 대체 공급 경로가 중앙아시아와 흑해를 통한다면 러시아와 적어도 괜찮은 관계를 유지해야 한다고 말했다.

그는 젤렌스키 대통령이 이런 사정을 “몰랐을 가능성이 가장 크다”고 봤다. 젤렌스키 대통령으로서는 북한을 겨냥한 심리전이자 러시아를 돕는 북한에 대가를 치르게 하고, 우크라이나 편에 설 동맹국들을 결집하려는 목적으로 공개했을 것이라는 분석이다.

사일러 고문은 “이 문제를 오래 끌수록 북한은 어떤 방식으로든 대응해야 한다는 압박을 더 느낄 수 있다”며 며칠 안에 해결되지 않으면 북한이 발언할 가능성이 커지고, 이 대통령에게 국내 정치적 손실이 될 수 있다고 예상했다.

차 석좌는 “한국은 여전히 우크라이나에 지원을 제공하고 싶어 한다”면서도 이번 일로 상황이 복잡해졌다고 평가했다. 이어 공개적인 언론 공방은 물밑 협상이 이뤄지지 않고 있다는 뜻일 수 있다며 우려했다.

챈릿-에이버리 국장은 북한군 파병과 러시아 부상병의 북한 요양 등이 북·러 관계가 단순한 거래를 넘어 발전했음을 시사한다고 분석했다. 전쟁이 끝나더라도 이런 관계가 지속돼 한국의 대러 관계 복원을 어렵게 할 것으로 전망했다.

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