쇼핑몰서 슬쩍 부딪치고 휴대폰 ‘툭’… 38명에게 2200만원 뜯어낸 20대

사람들로 붐비는 쇼핑몰에서 일부러 행인과 부딪힌 뒤 휴대전화를 떨어뜨리고 수리비를 받아 챙긴 20대 남성이 구속 상태로 공소청에 넘겨졌다. 같은 수법에 속아 돈을 건넨 피해자만 38명으로, 피해액은 2200만원이 넘었다.

서울 송파경찰서는 20대 남성 A씨를 사기 혐의로 서울동부지방공소청에 구속 송치했다고 16일 밝혔다.

지난 1월 말 서울 송파구의 한 대형 쇼핑몰에서 남성이 행인과 부딪친 뒤 휴대전화를 일부러 떨어뜨리고 있다. 서울 송파경찰서 제공

경찰에 따르면 A씨는 지난 1월부터 약 5개월간 서울 송파구의 한 대형 쇼핑몰 등에서 행인에게 고의로 접근해 몸을 부딪히고 자신의 휴대전화를 떨어뜨렸다. 이후 상대방에게 수리비를 요구해 돈을 받아내는 수법으로 범행을 이어갔다.

피해자 대부분은 A씨의 행동이 이상하다고 느끼면서도 경찰에 신고할 생각까지는 하지 못한 것으로 조사됐다.

범행은 지난 6월 한 피해자가 A씨의 행동을 수상하게 여겨 경찰에 고소장을 제출하면서 드러났다.

경찰은 A씨를 특정한 뒤 같은 수법의 범행이 더 있었을 것으로 보고 계좌이체 내역 등을 분석했다. 그 결과 최초 고소인 외에 37명의 피해자를 추가로 확인했다.

추가 피해를 파악한 경찰은 A씨에 대한 사전 구속영장을 신청했다. 그러나 A씨는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하지 않고 지방으로 도주했다. 경찰은 추적 끝에 지방의 한 모텔에 숨어 있던 A씨를 체포했다.

경찰 관계자는 “피해자들이 대부분 피의자 행적이 이상하다고 느꼈지만 신고할 생각을 못 했다고 진술하는 등 범행이 묻힐 수 있었다”며 “소액의 고소 사건으로 보지 않고 면밀한 수사를 통해 다수의 동일 피해를 밝혀냈다”고 말했다.

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