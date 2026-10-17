석달째 취업자 10만명대… 청년층은 47개월 연속 감소

9월 취업자가 11만3000명 늘며 석 달 연속 10만명대를 기록했다. 다만, 청년층 취업자는 47개월째 감소했다.

국가데이터처가 16일 발표한 ‘9월 고용동향’에 따르면, 지난달 15세 이상 취업자는 2926만6000명으로, 지난해 같은 달에 비해 11만3000명 늘었다.

서울 동작취업지원센터 모습. 뉴시스

5월 4만명 줄었던 취업자 수는 6월(6만3000명) 증가 전환했고, 7월(10만8000명)부터 지난달까지 3개월 연속 10만명대가 유지됐다.

15세 이상 고용률은 63.5%로 전년과 비교해 0.2%포인트(p) 하락했다.

산업별로는 제조업 취업자가 1만6000명 늘어 2024년 6월(9000명) 이후 27개월 만에 증가했다.

숙박·음식점업은 9만7000명 감소해 2021년 2월(23만2000명) 이후 5년7개월 만에 가장 많이 줄었다.

15~29세 청년층 취업자는 14만7000명 줄며 47개월째 마이너스를 기록했다. 청년층 고용률은 44.0%로 1.1%포인트 하락해 29개월 연속 감소했다.

전체 실업자는 60만명으로 지난해 같은 달보다 3만4000명 줄었다. 실업률은 2.0%로 전년동월대비 0.1%포인트 하락했다.

청년층 실업률은 5.4%로 0.6%포인트 상승했다.

비경제활동인구는 1618만8000명으로 17만9000명(1.1%) 늘었다. 쉬었음 인구는 249만7000명으로 2만5000명 줄었다.

쉬었음 인구는 0세 이상(8만2000명)과 30대(3000명)에서 늘었고, 50대(-5만8000명), 20대(-5만1000명), 40대(-6000명)에서는 줄었다.

구직단념자는 36만8000명으로 전년 동월 대비 1000명 줄었다.

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