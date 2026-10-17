‘국내 최대 규모 축구 전용 경기장’ 서울월드컵경기장 [건물로 읽는 서울]

서울은 거대한 시간의 박물관입니다. 무심코 지나치는 거리의 건물들은 단순한 철골과 콘크리트의 덩어리가 아닙니다. 폐허 속에서 일궈낸 발전의 역사를 증명하는 낡은 건축물부터, 새로운 도약의 상징으로 스카이라인을 바꾸고 있는 최첨단 마천루까지. 서울의 건물들은 이 도시가 겪어온 파란만장한 시대상과 시민들의 치열했던 삶을 고스란히 품고 있는 입체적인 기록물입니다. '건물로 읽는 서울'은 공간에 겹겹이 쌓인 궤적을 짚어보는 여정입니다. 한 시대의 상징이 되었던 공간이 탄생하게 된 과거의 배경을 깊이 있게 조명하고, 현재 그 안에서 호흡하는 사람들의 생생한 이야기를 사진과 함께 소개합니다.

월드컵경기장이 위치한 도시의 전경을 높은 각도에서 촬영한 사진이다. 넓은 경기장 시설이 중앙을 차지하고 있으며, 뒤편으로는 강과 여러 개의 다리들이 도시를 가로지르며 복합적인 도시 경관을 형성한다. 경기장 앞쪽의 운동장과 주변 주거지, 강변 공원이 조화롭게 어우러진 풍경이다. 사진=서울시 사진기록화사업

마포구 상암동 일대의 대규모 도심 경관을 높은 시점에서 촬영한 사진이다. 중앙에는 월드컵경기장으로 보이는 대형 시설이 자리하고 있으며, 주변으로는 고밀도의 주거용 아파트 단지가 배경을 가득 채우고 있다. 사진=서울시 사진기록화사업

상암동에 위치한 월드컵경기장 전경을 항공에서 포착한 사진이다. 넓게 펼쳐진 대형 경기장이 중심에 있으며, 그 주변으로는 육상 트랙과 주차장이 배치되어 있다. 경기장과 주차장 주변으로는 녹지 공간과 도로가 조성되어 있어, 대규모의 스포츠 시설이 자연녹지와 조화를 이루는 모습이다. 사진=서울시 사진기록화사업

2000년대 상암 월드컵경기장 주변의 대규모 건설 현장을 담은 사진이다. 경기장이 들어설 부지에 거대한 아치형 경기장 건물이 공사 중이며, 주변으로는 육교와 공사용 크레인이 눈에 띈다. 사진=서울시 사진기록화사업

1999년 가을에 촬영된 상암 지역의 고공 도시 전경 사진이다. 전경 중앙에는 대규모 경기장 건설 현장이 골조 형태로 자리 잡고 있으며, 주변으로는 빼곡하게 들어선 고밀도 아파트 단지들이 도시를 이루고 있다. 후경으로는 한강이 흐르고 멀리 산맥이 도시를 에워싸고 있는 모습이다. 사진=서울시 사진기록화사업

1999년 가을에 촬영된 상암 지역의 고공 도시 전경. 서울시 사진기록화사업

1999년 가을, 상암 월드컵경기장 건설 현장을 상공에서 촬영한 전경 사진이다. 거대한 크기의 경기장 골조가 공사 중인 모습이 중심을 차지하며, 그 뒤로는 넓게 펼쳐진 한강과 마포구의 도시 스카이라인이 보인다. 사진=서울시 사진기록화사업

서울특별시 마포구 성산동에 위치한 서울월드컵경기장은 2002 FIFA 한일 월드컵을 대비하여 건립된 국내 최대 규모이자 아시아에서 손꼽히는 대형 축구 전용 구장이다. 과거 난지도 쓰레기 매립지 부지에 세워져 서울 서북권의 지역 균형 발전을 상징하는 대표적 시설로 자리 잡았으며, 완공 이후 지금까지 대한민국 축구 국가대표팀과 K리그1 FC 서울의 홈구장으로 맹활약하고 있다.

이 경기장은 건축학적으로도 뛰어난 조형미와 상징성을 인정받아 영국의 세계적인 축구 전문지 '월드 사커'가 선정한 세계 10대 축구 전용 경기장 중 하나로 이름을 올렸다. 설계 측면에서는 우리 고유의 전통 소반과 팔각모반의 미학을 담고 있으며, 방패연에 평화의 염원을 실어 하늘에 띄우는 이미지와 함께 마포나루를 드나들던 황포 돛대의 형상을 지붕 구조에 녹여내 한국적 전통과 현대적 건축미를 조화롭게 구현해 냈다. 총 6만 6,704석의 관람석을 갖추고 있으며, 전체 관람석의 90%를 덮는 대형 지붕을 설치해 관람 환경을 최적화했다.

2001년 11월 10일 준공되어 크로아티아와의 개장 기념 경기를 시작으로 문을 연 서울월드컵경기장은 2002년 한일 월드컵 당시 대한민국과 독일의 준결승전을 비롯한 역사적인 경기를 개최했다. 당시 붉은 악마의 거대한 함성과 ‘꿈★은 이루어진다’ 카드섹션이 펼쳐졌던 장소로서 온 국민의 뜨거운 열정과 환희가 서려 있는 성지로 기억되고 있다.

월드컵 대회가 끝난 이후에도 단순한 스포츠 경기장을 넘어 복합 테마형 수익 시설인 월드컵몰과 영화관, 쇼핑, 문화 공연 등 다양한 여가 활동을 즐길 수 있는 복합 문화 공간으로 운영되며 흑자 경영을 이어가고 있다. 이와 함께 보조경기장, 풋살구장, 스카이박스, 리셉션홀 등의 우수한 부속 시설을 갖추어 시민들의 생활체육 저변 확대에도 기여하고 있다. 지하철 6호선 월드컵경기장역과 직접 연결되는 뛰어난 교통 접근성 덕분에 국내외 대규모 문화 예술 행사와 콘서트의 메카로도 각광받으며, 서울 시민과 전 세계 축구팬들의 발길이 끊이지 않는 상징적인 공간으로 그 명성을 이어가고 있다.

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