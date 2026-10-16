김지용 초대 중수청장, 첫 출근… 출범 2주 만에 업무 개시

김지용 초대 중대범죄수사청(중수청)장이 16일 첫 출근을 하면서 공식업무를 시작했다. 중수청은 개청 2주 만에 수장 공백을 해소하고 정상 체제를 가동했다.

중수청은 이날 “김 청장은 정상 출근했으며 업무보고 등 정상적으로 업무를 볼 예정”이라고 밝혔다. 김 청장은 2주간 이뤄진 업무보고를 받는 등 부서별 주요 현안을 살펴보고 공소청으로부터 전달받은 사건 현황을 점검할 것으로 보인다.

김지용 중대범죄수사청장 후보자가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 중수청장 후보자 인사청문회에서 미소를 짓고 있다. 뉴시스

중수청이 그간 수장 없이 ‘개문발차’(준비가 미흡한 채 시작하는 일) 했다는 지적이 있었던 만큼 김 정창은 수사 지휘체계 정비, 시설 구축 등에 서두를 것으로 보인다. 앞서 인사청문회 과정에서도 김 청장은 킥스(KICS) 전산망 구축 지연과 인력 미달, 포렌식 장비 등 수사 인프라 부족 문제를 신속히 해결하겠다고 밝혔다.

아울러 경찰 및 공소청과 사건 이첩 및 협력 절차를 구체화하는 작업, 추가 인력 확보 등도 우선 과제가 될 전망이다. 중수청은 정원 2874명 중 66.1％인 1900명으로 업무를 시작한 상태다.

김 청장의 임명을 공개적으로 반대한 임은정 광주지방중수청장에 대한 감찰 처분도 주요 현안이 될 전망이다. 앞서 임 광주청장은 5일 페이스북에서 김 청장이 대검찰청 감찰1과장 시절 검찰의 성폭력 비위 의혹을 감찰해 달라는 민원을 묵살했다며 “반면교사로 삼아야 할 사람이 1호가 되면 안 되는 것”이라고 주장했다.

이를두고 중수청 본청은 윤호중 행정안전부 장관의 지시에 따라 12일 임 광주청장에 대한 감찰에 착수해 공무원의 정치적 중립·품위 유지 의무 위반 여부를 살펴보고 있다.

국회 행정안전위원회는 14일 김 청장에 대한 인사청문회을 진행한 다음 날인 전날 인사청문경과보고서를 채택했고, 이재명 대통령은 곧바로 임명안을 재가했다. 아직 임명식과 취임식 일정은 정해지지 않았다.

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