'박주호 아내' 안나, 유방암 발병 당시 회상 "가족 중 암 전혀 없는데…"

전 축구선수 박주호의 아내 안나가 유방암 발견 당시를 떠올렸다.

15일 채널 '안나와_ With ANNA'에는 '나의 주치의와 나누는 유방암 이야기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 안나는 자신의 주치의였던 김희정 서울아산병원 교수를 찾았다.

안나는 처음에 유방암을 인지한 계기에 대해 "이상한 느낌이 있었다. 저한테 이런 일이 생길 거라고는 생각도 못 했다. 왜냐하면 저희 가족 중에는 암이나 유방암 병력이 전혀 없었기 때문"이라고 했다.

이어 "서른 살은 너무 젊은 나이지 않나. 그래서 저한테는 그런 일이 생길 리 없다고 생각했다. 저한테는 일어날 수 없는 일이라고"라며 "남편이 검사를 받아보라고 권했다. 그 다음에 조직검사를 받았다"고 했다.

항암 치료 당시에 대해서는 "손톱에 보우선 같은 것들이 있었다. 보기 좋지 않다고 생각하기보다는 항암치료를 몇 번 받았는지 셀 수 있겠더라. 그리고 항암 치료 후에는 약을 먹어야 했다"고 했다.

또 "면역체계를 돕기 위한 약이었을 거다. 그 부작용 중 하나가 몸이 꽤 많이 붓는 거였다. 몸에 수분이 많이 차는 거다. 그래서 계속 눈물이 계속 났다. 울고 있는 것도 아닌데"라고 했다.

그러면서 "그걸 보면서 '약이 효과를 내고 있구나' 생각했다. 그래서 그냥 의사 선생님이 하신 말씀을 붙잡고 있었다. 하나씩 따라가면 된다고"라고 했다.

아울러 "선생님 말씀을 믿고, 손을 잡고, 다른 건 신경 쓰지 않는 거다. 그게 다였다. 그냥 내려놓는 거다. 저는 내려놓는 걸 잘하는 것 같다"고 했다.

스위스인인 안나는 2015년 박주호와 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 안나는 2022년 11월 암 투병 중인 사실을 공개했으나 완치된 지 3년이 넘었으며 현재 넷째를 임신 중이다.

<뉴시스>

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