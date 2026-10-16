[속보] 부천 도장공장서 대형 화재…‘대응 2단계’ 격상 진화 총력

경기 부천의 한 도장 공장에서 대형 화재가 발생해 소방당국이 인근 소방서 인력과 장비를 총동원하는 ‘대응 2단계’를 발령하고 긴급 진화 작업에 나섰다.

16일 오전 경기 부천시 오정구 내동의 한 도장공장에서 불이 나 소방당국이 대응 2단계를 발령하고 화염이 치솟는 현장에서 긴급 진화 작업을 벌이고 있다. 부천소방서 제공

16일 소방당국과 지자체에 따르면 이날 오전 8시 38분쯤 경기 부천시 오정구 내동에 위치한 4층짜리 금속부품 도장 공장에서 불이 났다.

화재 직후 공장 내부에 있던 관계자 등 4명은 긴급히 자력으로 대피했으며, 1명은 출동한 소방대원에 의해 구조됐다. 현재까지 확인된 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

소방당국은 공장 3층 세척실에서 불이 시작됐다는 신고를 접수하고, 화재 발생 19분 만인 오전 8시 57분쯤 ‘대응 1단계’를 발령했다. 그러나 공장 내부에 인화성 액체 등 4류 위험물이 보관되어 있어 연소 확대 위험이 커지자, 오전 9시 9분쯤 관할 소방서와 인접 소방서의 인력·장비를 동원하는 ‘대응 2단계’로 경보령을 격상했다.

현장에는 소방관 80여 명과 장비 38대가 긴급 투입되어 안팎으로 진화 작업을 펼치고 있다.

부천시는 재난 안전 문자를 통해 “내동 공장 화재 진화 중으로 다량의 연기가 발생하고 있으니 외출을 자제하고 안전에 유의해달라”고 시민들에게 당부했다.

소방당국은 초진을 완료하는 대로 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사할 예정이다.

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