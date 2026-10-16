경찰, '나주 부부 살해' 박용수 공소청 구속 송치

전남광주 나주에서 60대 부부를 결박하고 살해한 박용수(53)가 공소청에 넘겨졌다.



전남 나주경찰서는 16일 강도살인 혐의로 박용수를 광주지방공소청에 구속 송치했다.

16일 오전 광주 동부경찰서에서 박용수(53)가 광주지방공소청으로 송치되고 있다. 연합뉴스

박용수는 지난 5일 오후 9시 28분께 나주시 왕곡면 한 주택에서 60대 부부를 흉기로 찌르거나 목을 졸라 숨지게 한 혐의를 받고 있다.



부부는 이튿날 오후 손과 발이 청 테이프와 옷가지 등으로 묶인 채 거실과 안방에서 각각 숨진 상태로 발견됐다.



범행 직후 박용수는 부부의 카드에서 현금 600만원을 인출해 전남광주 한 성인오락실에서 사용한 것으로 조사됐다.



돈을 잃자 부부 계좌에 있던 500만원을 성인오락실 업주에게 이체해 게임포인트를 받았으며 이마저도 탕진한 것으로 드러났다.



박용수는 범행 전 부부가 사는 주택을 여러 차례 답사하며 범행을 계획한 것으로 파악됐다.



무안의 아파트 단지에서 훔친 자전거, 부부의 화물차, 자신의 승용차를 번갈아 이용하며 치밀하게 도주 경로도 구상했다.



사전에 갈아입을 옷도 준비했던 박용수의 옷에서는 피해자들의 혈흔과 DNA가 검출됐다.



경찰은 박용수가 금품을 노리고 범행한 것으로 보고 살인·강도치사 혐의 대신 강도살인 혐의를 적용했다.



박용수는 경찰 조사에서 빌려준 돈을 받기 위해 부부를 찾아갔다는 취지로 주장하다가 뒤늦게 흉기와 부부의 휴대전화 1대를 영산강에 버렸다고 자백했다.



박용수는 이날 오전 광주 동부경찰서에서 광주지방공소청으로 송치되기 전 '하고 싶은 말이 있느냐'는 기자의 질문에 "죄송하다. 유가족께 정말 죄송하다"고 말했다.



'부부를 결박한 이유가 뭐냐'는 물음에는 "야간에 시끄럽게 해서 그랬다"고 답했으며 '왜 살해했느냐', '처음부터 범행을 계획했느냐'는 질문에는 아무런 답을 하지 않았다.



경찰서 밖으로 나온 박용수는 호송차에 올라타는 내내 얼굴을 찡그린 채 눈을 뜨지 않았다.



경찰은 지난 13일 신상정보공개심의위원회를 열어 범행의 잔인성, 중대한 피해, 국민의 알권리, 재범 방지 필요성 등을 고려해 박용수의 신상정보를 한 달 동안 공개하기로 결정했다.



전남경찰청이 중대범죄 피의자의 신상정보를 공개하기로 결정한 것은 2024년 '순천 여고생 살해범' 박대성 이후 두 번째다.

<연합>

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