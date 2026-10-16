횡성군, 농촌관광 스터디 그룹 조직…'500만 관광시대' 만든다

횡성군이 농촌관광 활성화를 위해 민관 합동 ‘농촌관광 스터디 그룹’을 조직하고 관광 500만 시대 도약을 위한 본격적인 행보에 나섰다.

횡성군은 농축산업 및 관광 분야 5개 부서와 외부 전문가 3명 등 총 25명 규모 농촌관광 스터디 그룹을 구성하고 군청 2층 소회의실에서 제1차 정기 회의를 개최한다고 16일 밝혔다.

횡성군청 전경. 횡성군 제공

이번에 출범하는 농촌관광 스터디 그룹은 횡성군 전역에 산재한 물적∙인적자원을 적극 발굴하고 권역별∙테마별 네트워크와 거버넌스를 구축하기 위해 만들어진 민∙관 협력 조직이다.

횡성군은 스터디 그룹을 통해 기존 관광자원뿐만 아니라 숨겨진 자원을 발굴하고 가다듬어 횡성군만의 차별화된 농촌 문화 관광 시대를 연다는 방침이다.

아울러 기존 자원의 콘텐츠화 및 디지털 홍보 강화, 부서별 실천 과제 발굴 등을 병행 추진해 ‘함께 여는 횡성의 내일, 횡성 관광 500만 시대’를 실현하겠다는 구상이다.

스터디 그룹은 경제산업국장을 그룹장, 농업기술센터소장을 부그룹장으로 월 2회 정기 회의를 개최한다. 주요 추진 과제를 공유∙점검∙발굴한다.

특히 스터디 그룹 내 외부 전문가로부터의 자문을 바탕으로 구체적인 실행계획을 수립해 행정에 적극 반영할 예정이다.

장신상 횡성군수는 “횡성 곳곳에 분포된 유무형의 관광자원과 숨겨진 자원들을 적극 발굴해 경쟁력 있는 관광 콘텐츠로 집중 육성하겠다”며 “군민과 농가가 주도하는 거버넌스를 구축하여 체류형 농촌 관광산업의 선도적 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.

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