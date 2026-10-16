낮 최고 26도 '포근'…충청·남부 15도 안팎 큰 일교차 유의 [오늘날씨]

쌀쌀한 날씨가 이어진 지난 15일 오전 대구 중구 종각네거리에서 두꺼운 외투를 챙겨입은 시민들이 보행자 신호를 기다리고 있다. 뉴스1

금요일인 16일은 전국적으로 낮 기온이 최고 26도까지 오르며 평년보다 포근한 날씨가 이어지겠다. 다만 아침저녁과 낮의 기온 차가 커 출근길 옷차림에 신경 써야겠다.

낮 최고기온은 22~26도로 예보돼 당분간 평년(최저 5~15도, 최고 19~23도)을 웃돌겠다. 다만 충청권과 남부지방을 중심으로는 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어지겠으니 환절기 건강관리에 주의해야겠다.

오전 중 경기 북부와 강원 중·북부 내륙 및 산지에는 5㎜ 안팎의 비가 조금 내리겠다. 그 밖의 수도권과 강원 중·북부 동해안에도 출근 시간대 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠으니 해당 지역 출근길에는 작은 우산을 챙기는 편이 좋겠다.

일요일인 18일에는 전국에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 예보돼 주말 야외 활동 계획 시 최신 기상 정보를 챙겨볼 필요가 있겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m로 비교적 잔잔하게 일겠으며, 안쪽 먼바다의 파고는 서해 최고 2.0m, 동해 1.5m, 남해 1.0m 수준으로 예상된다.

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