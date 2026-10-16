선우용여, 과거 명품관 회상 "회장 부인들, 장관 부인들…"

배우 선우용여가 과거 동부이촌동의 명품 상가를 찾았던 시절을 회상했다.

15일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '82세 선우용여가 사는 동네 이촌동 60년 단골 코스 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 선우용여는 동부이촌동에 대해 "내가 결혼하는 1970년도에는 여기 살 엄두도 못 냈다. 비싼 것도 비싸지만 여긴 회장님들만 사는 집이었다"고 말했다.

이어 한강쇼핑센터를 언급하며 "거기도 엄두를 못 냈다. 거긴 다 메이커고 명품에다 외제였다. 그땐 어마어마했다"고 설명했다.

그는 당시 쇼핑센터를 찾았던 사람들도 떠올렸다. 선우용여는 "회장 부인들이 다 오고, 장관 부인들이 다 왔다. 사는 거 보면 기절을 하겠더라. 몇 십 만원어치를 사는데 지금 생각하면 몇 백, 몇 천 만원이려나"라고 말했다.

그는 "그때는 신세계 백화점이 없고, 조그만한 미도파백화점밖에 없었다. 그래서 여기가 명품관이 된 것이다"라고 했다.

그러면서 "근데 이제는 수입품이 다 들어온다. 한국 게 너무 좋은 게 많다. 이젠 바뀌었다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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