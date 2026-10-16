강원경찰, 수확철 맞아 연말까지 농산물 절도 특별단속

강원경찰이 본격적인 수확철을 맞아 농산물 절도 단속에 나선다.

강원경찰청은 올해 연말까지 농∙수∙축∙임산물 절도 특별단속을 실시한다고 15일 밝혔다. 특별단속은 농어촌에서 생산∙보관하고 있는 모든 농∙수∙축∙임산물과 그 가공물에 대한 절도범죄가 대상이다.

강원경찰청 전경. 강원경찰청 제공

강원경찰은 농어민들의 생계를 위협하는 만큼 신속한 수사와 조기 검거를 통해 추가 범죄를 예방하고 피해품 유통 경로 추적을 통해 피해품을 조기 회수해 농어민들의 빠른 피해회복에 힘쓸 계획이다.

유통 관여자의 장물 취급 혐의에 대해서도 수사 예정이다. 아울러 취약지역을 중심으로 예방 순찰활동을 병행할 방침이다.

경찰은 절도 예방을 위해서는 농어민 스스로 관심과 사전대비가 중요한 만큼 생산물이 외부에 노출되지 않도록 하고 잠금장치가 있는 창고나 폐쇄회로(CCTV) 촬영이 가능한 장소에 보관할 것을 당부했다.

경찰 관계자는 "농어민들이 한해 동안 땀흘려 만든 결실을 지켜드리기 위해 현장 중심 치안활동을 강화할 예정이니 지역 주민들의 적극적인 제보와 협조를 부탁드린다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지