美 “北 안보위협 모두 반영”… 서두르는 韓과 전작권 셈법 충돌

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 ‘임기 내 전시작전통제권 전환’을 강조하는 현 정부 기조에 대해 회의적 입장을 잇달아 드러내고 있다. 지난달 한·미 정상회담에서 전작권 전환 문제가 논의되면서 올해 말 양국 국방부장관이 참석할 안보협의회의(SCM)를 통해 전작권 전환 절차가 진전되리라는 전망이 나왔던 것과는 대조적인 모양새다.

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 13일(현지 시간) 미국 워싱턴DC 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS) 대담에 나선 모습. 뉴시스

◆안보 위협 대응이 핵심



군 안팎에선 전작권 전환을 위한 접근법을 바라보는 한·미의 시각차가 근본적인 원인이라는 지적이다. ‘과거에 설정한 평가기준으로 현재 안보 위협에 대응할 수 있느냐’는 문제가 핵심이라는 것이다.



미국도 전작권 전환 자체는 반대하지 않는다. 브런슨 사령관도 14일(현지시간) 미국 워싱턴에서 열린 골드 국제전략연구소 주최 행사에서 전작권 전환 자체에는 찬성한다는 입장을 밝혔다.



문제는 현재의 한반도 안보위협이 ‘조건에 기초한 전작권 전환’에 합의했던 2015년은 물론 미래연합사령부 완전운용능력(FOC) 평가가 이뤄졌던 2022년과도 많이 달라졌다는 것이다. 북한은 고체연료 탄도미사일과 순항미사일, 극초음속미사일, 전술핵, 초대형방사포, 자폭드론 등을 잇달아 선보였으며, 핵 지휘통제체계와 더불어 우크라이나 전쟁 참여를 통해 현대전 경험을 쌓았다. 전차·자주포 등 재래식 전력도 개편되고 있다. 비무장지대(DMZ)에선 ‘국경선 요새화’ 작업이 진행되면서 북한군이 군사분계선(MDL) 인근에서 활동하고 있고, MDL을 넘어오는 사례도 늘고 있다. 남북 대화 단절과 북·중·러 밀착, 중·일 관계 악화 등 한반도 주변 안보환경도 긴장 국면에서 벗어나지 못하고 있다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 9월 22일(현지시간) 미국 뉴욕의 한 호텔에서 마주 앉아 이야기를 나누고 있다. 유엔총회 참석을 계기로 열린 대미투자 협의가 진전되면서 회담 일정이 이날 오전 확정됐다. 두 정상은 약 30분간 회담하며 핵추진잠수함 연료와 조선 협력, 전시작전통제권 전환 등에 관한 후속 협의를 이어가기로 했다. 뉴욕=뉴스1

이 같은 위협·환경 변화는 ‘조건에 기초한 전작권 전환’ 합의는 물론 미래연합사 FOC 평가 시행 시점에서도 대부분 드러나지 않았던 것이다. 이는 ‘조건에 기초한 전작권 전환’ 한·미 합의 당시 기준으로 북한의 새로운 군사적 위협 변화에 대응할 수 있느냐는 의구심, 한국군이 북한의 새 위협에 맞서 연합작전을 주도할 핵심 군사능력을 충분히 확보하고 있느냐에 대한 의문으로 이어질 수밖에 없다.



여기서 한·미 간 시각차가 두드러지는 모양새다. 미국 측은 북한 군사적 위협 변화를 전작권 전환 조건의 세부사항에 반영해야 하므로, 전환 조건은 아직 충족되지 않았다는 입장이다. 그런데 빠른 속도로 변화하는 북한의 군사적 위협을 전작권 전환 조건에 계속 반영하면 조건 충족 시기는 늦어질 수밖에 없다. 현 정부 임기 내 전작권 전환을 추진하는 우리 측으로선 수용하기가 쉽지 않다. “북한 위협 대응은 모두 반영해야 한다”는 미국 측 시각과 “골대 자꾸 옮기면 골 못넣는다”는 우리 측 논리가 충돌할 수밖에 없는 대목이다. 이를 빠른 시일 내 해소하지 않는다면 전작권 조기 전환은 어려워질 수밖에 없다.

◆연합방위태세 둘러싼 의문도



북한 군사적 위협과 한반도 안보환경 변화 문제를 해결해도 전작권 전환 조건 충족 여부를 둘러싼 쟁점은 여전히 남는다. 한반도 유사시 한국군과 함께 싸울 미군의 전투방식과 작전계획 때문이다.



미 육군은 지상, 해상, 공중, 우주, 사이버·전자전 등 모든 영역에서 실시되는 다영역작전을 미래 전투방식으로 운용할 예정이다. 한반도에서도 적용되는 작전 개념이다. 주한미군에 미군 다영역특임부대(MDTF)가 배치될 가능성도 거론된다. 이는 전작권 전환 이후 한국군이 주도할 미래연합사령부의 지휘통제체계가 한반도 유사시 미군 MDTF와 전략자산을 지휘통제할 상황이 올 수도 있다는 의미다. 이를 위해선 한국군의 지휘통제 및 보안 역량 강화와 더불어 미국과의 사전 합의가 필요하다.



하지만 미국 측이 자신들의 기준을 한국군에 맞춰 변경해야 할 정도의 변화를 거부할 가능성이 높다는 점을 감안하면, 미래연합사령부를 비롯한 한국군 지휘부의 지휘통제 및 보안역량을 미군이 요구하는 수준까지 높여야 한다. 이는 전작권 전환 조건 충족에도 영향을 끼친다. 다영역작전을 한·미 연합작전계획에 반영하는 문제도 단기간 내 끝내기가 쉽지 않다. 브런슨 사령관이 “조건이 변했고 우리가 우리의 계획을 바꿨기 때문에 새로운 기준이 생겼다”고 말한 것도 이 같은 점들을 의식했다는 분석이다.

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