LNG 화물창에도 ‘고망간강’ 적용 확대

포스코가 독자 기술로 개발한 ‘고망간강’을 액화천연가스(LNG) 연료탱크에 이어 대형 LNG 운반선의 핵심 설비인 화물창에 확대 적용하기 위해 한화오션과 협력한다. 고망간강은 영하 163도 이하의 극저온 환경에서도 우수한 강도와 충격인성을 유지하는 특수강재다.

김희철 한화오션 대표, 이희근 포스코 대표가 15일 한화오션 거제사업장에서 기념 촬영하는 모습 (왼쪽 5번째부터). 포스코 제공

포스코는 15일 한화오션 거제사업장에서 이희근 포스코 사장과 김희철 한화오션 대표 등이 참석한 가운데 ‘고망간강 화물창 실증선 확보를 위한 상호양해각서(MOU)’를 체결했다고 밝혔다. 양사는 한화오션을 중심으로 고망간강 화물창을 탑재한 실증선을 건조하고 실제 운항 환경에서 안전성·내구성·운용 효율을 검증해 글로벌 선주사들에 제시할 운항실적을 확보할 계획이다.

이번 협력은 그동안 선박의 자체 연료 저장설비에 국한됐던 고망간강의 적용 범위를 대형 화물 저장설비로 본격 확장한 데 의미가 있다. 포스코 관계자는 “그동안 해외 기술에 의존해온 LNG 화물창 시장에서 국산 초격차 소재인 고망간강의 우수한 성능과 안전성이 입증되면 K조선업계 전반이 차별화된 원가·기술 경쟁력을 확보하는 전환점이 될 것”이라고 설명했다.

포스코와 한화오션은 LNG 연료탱크 등을 포함해 현재까지 51척에 고망간강을 적용해 왔다. 이러한 성과 배경에는 장인화 포스코그룹 회장의 선제적인 기술 리더십이 있었다는 평가가 나온다. 장 회장은 2017년 포스코 기술투자본부장 시절 광양 LNG터미널 5호기 건설에 고망간강 적용을 주도한 데 이어 2020년 포스코 사장 재임 당시 한화오션과 협력해 초대형 원유운반선 LNG 연료탱크 등에 고망간강을 도입하며 시장 확대 기반을 마련했다. 포스코는 이번 실증을 바탕으로 LNG 벙커링선, 부유식 저장·재기화 설비(FSRU), 수소·에탄·암모니아 운반선 등으로 적용 범위를 넓힐 방침이다.

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