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[16일의 날씨] 큰 일교차… 곳곳 빗방울
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입력 :
2026-10-15 18:27
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[16일의 날씨] 큰 일교차… 곳곳 빗방울
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오피니언
[설왕설래] 식품 테러
하이브리드 테러는 무력 공격뿐 아니라 사이버 공격과 정보전, 경제적 압박 등 다양한 수단을 결합해 정치적 목적을 달성하려는 행위다. 폭탄을 터뜨리고 인명을 살상하는 전통적 테러와 달리, 사회 시스템을 흔들어 공포와 혼란을 확산하는 데 초점을 맞춘다. 1980년대부터 무장조직을 유지하면서 사회복지사업과 정치활동을 병행해온 레바논의 헤즈볼라가 대표적 사례다.
[세계포럼] 소설 ‘모비딕’으로 읽는 한동훈 정치
“그놈은 나를 제멋대로 휘두르며 괴롭히고 있다. 나는 놈에게서 잔인무도한 힘을 보고, 그 힘을 더욱 북돋우는 헤아릴 수 없는 악의를 본다.” 포경선 ‘피쿼드’호의 선장 에이해브에게 거대한 향유고래 ‘모비 딕’은 “모든 사악한 존재의 편집광적인 화신”이다. 더구나 그는 오래전 모비 딕을 잡으려다가 한쪽 다리까지 잃었다. 복수와 증오심으로 가득 찬 에이해브는
[세계타워] 그들이 ‘이상하다’고 말했을 때
이달 초 미국 경제·금융 매체들은 장기 국채금리가 급등하는 와중에도 주가지수가 사상 최고치를 경신한 현상을 앞다퉈 보도했다. 10월5일 미 10년물 국채금리가 장중 5.35%까지 올라 2002년 이후 최고 수준을 기록하며 경고음이 커졌지만, 정작 나스닥은 종가 기준 사상 최고치 기록을 세웠다. 월스트리트저널(WSJ)은 ‘채권금리가 계속 오르는데도 나스닥은
[한국에살며] 교류하며 성장하는 한국과 우즈베크
사람들은 다양한 목적으로 해외여행을 한다. 국경이 거의 사라진 오늘날에는 이 여행이 한층 쉬워졌다. 여행은 사람들에게 즐거움을 선사할 뿐만 아니라, 낯선 것을 직접 경험하고 배울 기회를 제공하며, 인생에서 소중한 추억으로 남는다. 이번 여름, 우즈베키스탄 교수진이 학술 교류를 위해 한국에 왔다. 한국과 우즈베키스탄은 1992년 수교를 맺은 이후 지금까지
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