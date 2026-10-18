[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 18일 (일요일) 62년생 투자한 것보다 수익이 적다

96년생: 마음속에 가진 일은 훗날에 행운이 온다. 84년생: 순리대로 행동하면 이익. 72년생: 주위 사람들에게 귀감이 된다. 60년생: 이기적인 행동은 자제하자. 48년생: 모임에 가급적 빠지지 않도록 하자. 36년생: 현 상황에 만족하도록 하자.

97년생: 전체를 생각하며 일을 진행하라. 85년생: 매사 서두르지 말고 신중하게 결정하라. 73년생: 귀인이 계획한 일은 미래에 성공한다. 61년생: 일거양득이 있는 운이다. 49년생: 난관을 스스로 극복하도록 하자. 37년생: 명예를 소중하게 간직하자.

98년생: 용기와 만용의 차이를 혼동하지 마라. 86년생: 어려운 일은 가족과 함께 해결하라. 74년생: 맡은 일에는 자신감을 갖자. 62년생: 투자한 것보다 수익이 적다. 50년생: 자리 변동 조짐으로 불안하다. 38년생: 공교롭게 장애물이 생겨 고심이다.

99년생: 귀인으로 훗날에 행복함이 온다. 87년생: 조용히 관망하는 것이 이익이다. 75년생: 개운치 않은 일이 나타난다. 63년생: 먼저 목표 세워 놓고 추진하자. 51년생: 무리한 운동은 역효과가 난다. 39년생: 요행을 바라고 앉아 있지 말자.

00년생: 거래선이나 부동산의 문서를 잡는다. 88년생: 확신이 들면 확실히 밀어붙여라. 76년생: 인덕이 오니 많은 도움이 된다. 64년생: 친구 간에 금전거래는 신중하자. 52년생: 자기 직업을 확고하게 지키자. 40년생: 진행하는 일에 장애가 생긴다. 28년생: 정신세계의 훌륭한 사람이 곁에 있다.

01년생: 침울한 기운에서 벗어나니 마음이 가볍다. 89년생: 기회 포착을 잘하라. 77년생: 편법보다는 정법으로 나가자. 65년생: 바라는 대로 성과가 보인다. 53년생: 노력만큼 대가는 조금 약하다. 41년생: 재테크에 성과가 나타난다. 29년생: 가족 대화는 적당한 선에서 끝내자.

02년생: 바라던 이상형의 이성이 나타난다. 90년생: 상대방의 의견을 존중하라. 78년생: 판매 실적이 타인보다 부진하다. 66년생: 이 일은 장기적으로 밀고 나가자. 54년생: 못 이기는 척하고 고집을 거두라. 42년생: 금전의 손재가 나타난다. 30년생: 타인의 말이라고 불신하면 좋지 않다.

03년생: 오늘은 부주의로 건강에 조심할 것. 91년생: 인내를 필요로 하는 일이 생긴다. 79년생: 두 번 손가지 않게 확실히 하자. 67년생: 작은 일도 방심하지 말자. 55년생: 탄탄대로에 내 자리를 굳히자. 43년생: 명예도 얻고 하늘이 도우는 운이다. 31년생: 동북방에서 목적을 달성한다.

04년생: 유흥비와 오락비의 지출을 줄이자. 92년생: 어려운 일은 주위에 도움을 청하라. 80년생: 내 목표를 조금 낮추어 잡자. 68년생: 이런저런 핑계만 늘어놓는다. 56년생: 봉사하는 마음을 갖고 일을 하자. 44년생: 정신 차리고 사태를 파악하자. 32년생: 벼는 익을수록 고개를 숙인다.

05년생: 바다로 나가니 갑갑함이 풀린다. 93년생: 좋은 운이 찾아오니 새 출발을 시도하라. 81년생: 지금은 허세 부릴 때가 아니다. 69년생: 때론 불만도 있고 고심도 있다. 57년생: 일을 하다 보면 난관이 온다. 45년생: 사교성이 사업에 한몫한다. 33년생: 생활 패턴이 흐트러지기 쉽다.

06년생: 화합하는 마음이면 자신에게 호감을 갖는다. 94년생: 가정에 웃음이 가득하다. 82년생: 너무 목표 의식이 높다. 70년생: 전공이 불만스러워 고민이다. 58년생: 용기를 내어 일을 다시 하자. 46년생: 호흡기 질병과 변비에 조심하자. 34년생: 일에 어려운 제의가 온다.

95년생: 작은 이익이라도 만족하라. 83년생: 한 가지 일에만 성실히 집중하자. 71년생: 일생 정신적 지주가 있어 안전하다. 59년생: 일이 생기면 일부터 시작하자. 47년생: 밖에서 받은 스트레스는 밖에서 풀자. 35년생: 한 번 가면 두 번 가기 수월하다.

백운철학원

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