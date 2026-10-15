'검은 목요일' 패닉…코스피·코스닥, 7%대 급락 마감

인공지능(AI) 투자 수익성 논란이 다시 부각된 가운데 코스피가 15일 7% 넘게 급락했다.



코스피는 전날보다 454.59포인트(7.57%) 내린 5,554.22로 장을 마쳤다.

코스피와 코스닥에 서킷브레이커가 발동된 15일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 시황이 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 454.59포인트(7.57%) 하락한 5,554.22로 코스닥 지수는 전 거래일 대비 63.06포인트(7.65%) 하락한 760.82에 장을 마쳤다.

이날 지수의 하락폭과 하락률은 모두 지난 7월 28일(732.09포인트, -10.84%) 이후 약 두달 반 만에 최대를 기록했다.



지난 6일부터 이날까지 7거래일 연속 하락한 코스피는 이 기간 총 1,449.52포인트(21%) 폭락했다.



이날만 보면 지수는 전장 대비 335.80포인트(5.59%) 내린 5,673.01로 출발해 오후 들어 한 때 5,450.81(-9.29%)까지 밀리면서 5,500선마저 이탈했다.



그러나 이후 다시 하락폭을 일부 회복해 5,500선은 사수 한 채로 마감했다.



한편 장 초반 급락세에 코스피와 코스닥 시장에서는 매도 사이드카가 차례대로 발동되기도 했다. 양 시장에 매도 사이드카가 같은 날 울린 것은 지난 7월 29일 이후 약 두달 반 만이다.



그런 뒤 코스피와 코스닥 지수가 8% 이상 폭락하면서 양 시장에 연이은 서킷브레이커가 발동, 각각 매매가 20분간 일시 중단됐다. 이 또한 지난 7월 29일 이후 처음이다.



코스닥 지수는 63.06포인트(7.65%) 급락해 760.82로 장을 마쳤다.

<연합>

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