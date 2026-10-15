국회 행안위, 김지용 중수청장 후보자 인사청문보고서 채택

이날 전체회의를 열고 여야 합의로 보고서를 의결했다.
김 후보자의 보고서 채택은 인사청문요청안이 국회에 제출된 지 13일 만이다.
보고서에는 여야의 적격과 부적격 의견이 병기된 것으로 알려졌다.
민주당 소속의 김영진 행정안전위 위원장은 이날 오전 언론 인터뷰에서 "적격 의견과 부적격 의견을 다 담아서 채택하는 방향으로 여야 간사 협의를 했다"고 말했다.
행안위의 전날 청문회에서는 야당은 물론 더불어민주당 내 강경파 등도 김 후보자가 중수청장으로 부적합하다는 입장을 표명했다.
친여 성향의 조국혁신당은 이날 당론으로 임명 반대 입장을 확정하기도 했다.
민주당 주류인 친명(친이재명)계 등에서는 김 후보자가 '반윤 소신파'라면서 임명 찬성 의견을 밝혔다.
김 후보자에 대한 국회 인사청문 절차가 종료되면서 김 후보자는 조만간 임명될 것으로 전망된다.
성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 언론 인터뷰에서 김 후보자에 대해 "중수청장으로 일하는 데 흠결이나 결격이 될 만한 정도의 사유는 굳이 지적하기 힘들 정도로 (청문회에서) 잘 설명이 됐다"고 말했다.
<연합>
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