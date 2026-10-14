인사검증 실패 등 책임… 강훈식, 499일 만에 靑 떠나 [임광현 비서실장 전격 발탁]

이재명정부 출범부터 대통령을 보좌해 온 강훈식 대통령 비서실장이 인사검증 실패에 대한 책임을 지고 499일(1년4개월) 만에 청와대를 떠났다. 대통령직인수위원회 없이 출범한 정부의 기틀을 다지고 외교·경제 현안에도 적극적으로 뛰어들었지만, 잇따른 장관 후보자 낙마와 국정 지지율 하락 속에 물러나게 됐다. 정치권에서는 서울시장 보궐선거와 국무총리 등 향후 역할이 거론된다.

강훈식 대통령 비서실장이 인사검증 실패에 대한 책임을 지고 499일(1년4개월) 만에 청와대를 떠났다. 뉴시스

강 전 실장은 14일 청와대 춘추관에서 후임인 임광현 신임 비서실장을 직접 소개하고 퇴임 소회를 밝혔다. 그는 “국민 여러분께 꼭 성공한 정부를 보여 드리고 싶어 국회의원직을 내려놓았다고 말씀드렸던 마음은 그대로”라며 “오로지 그 일념으로 분투한 499일”이라고 했다. 이어 “부족한 점들도 많았다”며 “조급하지는 않았나 돌아보겠다. 더 잘할 수 있었던 순간들, 더 깊이 살펴야 했던 일들도 오래 기억하겠다”고 말했다.



충남 아산을에서 3선 의원을 지낸 강 전 실장은 지난해 6월 의원직을 내려놓고 대통령실에 합류했다. 초기 대통령실 조직을 정비하고 한·미 관세 협상 과정에서 백악관과 소통하는 등 외교·경제 현안에도 관여했다. 반면 인사위원장으로서 법무부·성평등가족부 장관 후보자 검증 실패에 대한 책임론에 직면했고, 지난달 21일 사의를 표명했다.



정치권에서는 서울시장 보궐선거가 치러질 경우 강 전 실장도 여권 후보군에 포함될 수 있다는 관측이 나온다. 오세훈 서울시장은 정치자금법 위반 혐의로 지난 7월 1심에서 벌금 1000만원을 선고받았다. 향후 재판에서 시장직 상실형이 확정되면 보궐선거가 실시될 수 있다. 강 전 실장은 국무총리와 차기 대권주자 후보군으로도 거론되지만 구체적인 정치 복귀 계획을 밝히지는 않았다.



이 대통령은 이날 엑스(X)에 “강훈식 실장님 수고 많으셨다”며 “황무지 벌판에서 시작된 국민주권정부를 조기에 안정시키고 국정을 정상화하는 데 큰 역할을 해주셨다”고 적었다.

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