김지용 이어 신천지… 與, 계파 갈등 재촉발

더불어민주당이 신천지예수교 증거장막성전(신천지) 교인의 집단 당원 가입 정황을 공식 확인하면서 8·17 전당대회 당시 계파 갈등이 다시 수면 위로 떠올랐다. 김민석 대표가 조직적 가입과 경선 개입 관련 증언까지 확보했다고 밝히자 친청(친정청래)계는 조사 결과 전면 공개와 함께 ‘반명(반이재명)·분열주의·신천지 3자 비밀연합’ 주장의 진위에 따른 책임까지 요구하고 나섰다. 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 인선을 놓고 당내 갈등이 이어지는 가운데 또 다른 균열선이 열린 셈이다.

더불어민주당 김민석 대표가 14일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

김 대표는 14일 당 유튜브에서 “상당한 정도의 집단적 가입이 있다는 것은 확인됐고 상당히 의미 있는 증언들도 축적했다”고 밝혔다. 조직적 경선 개입 여부에도 “증언들은 있다”고 했다. 다만 신천지 당원 규모가 최소 3만명이라는 보도에는 “정확하지 않다”고 선을 그었다.



쟁점은 신천지 교인의 입당 자체를 넘어 전당대회 당시 김 대표가 정청래 전 대표를 겨냥해 제기했던 ‘3자 비밀연합’ 의혹의 실체로 번졌다. 정 전 대표는 “허위 주장이었다면 책임질 사람은 책임져야 한다”며 “누가 반명·분열주의자·신천지였는가. 국물도 남김없이 밝히자”고 했다.



친청계 지도부도 압박 수위를 높였다. 한민수 최고위원은 “3자 비밀연합이 허위라면 책임을 져야 한다”며 조사 과정과 결과, 근거를 모두 공개하라고 요구했다. 그는 현재까지 보고받은 내용은 명부 대조를 통한 가입 정황뿐이라며 실제 신천지 교인 여부와 전당대회 영향, 조직적 투표는 확인되지 않았다고 강조했다. “분란의 내막을 밝힐 수 없다면 사과부터 하는 것이 도리”라고도 했다.



조사 내용 유출 책임론도 별도의 갈등축으로 떠올랐다. 이성윤 최고위원은 “누가 무엇을 노리고 흘렸나”라며 “누가 비공개 내용을 흘렸는지 끝까지 밝혀내고 퇴출해야 한다”고 주장했다. 최민희 최고위원도 “3자 비밀연합의 존재는 반드시 밝혀야 하고 진상규명 결과는 공개해야 한다”고 했다.



당 지도부는 국정감사 이후 박선원 최고위원이 이끄는 당원정비 태스크포스(TF)의 최종 조사 결과를 보고받아 의원총회 공유와 후속 조치에 들어갈 방침이다. 조계원 대변인은 “당헌·당규에 따른 후속 조치를 분명하게 해 나가겠다”며 수사 의뢰까지 검토하고 있다고 밝혔다. 김 대표는 “당 전체를 생각하고 하겠다”며 “이번 기회에 최대한 밝힐 수 있는 부분, 정리할 수 있는 부분은 정리해 가겠다”고 말했다.

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